Прокуратура проверит законность аукционов по закупке подарков для вологодских первоклассников

Прокуратура проверит, были ли допущены нарушения при закупке подарков для выпускников детсадов в Вологодской области. Статья "Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?", вышедшая на Newsvo в июне, привлекла внимание сотрудников ведомства.

- Видели информацию. Посмотрим, что это за торги были, кто этим занимался. Проверку проведем, конечно, посмотрим, - сказал прокурор Вологодской области Александр Гринев, отвечая на вопрос нашего корреспондента.

Как ранее сообщал Newsvo, в статье корреспондент нашего издания представил свои подсчеты стоимости подарков, закупленных в этом году на средства областного бюджета для выпускников детсадов. Выяснилось, что канцтовары можно было бы закупить гораздо дешевле, чем это произошло в ходе аукциона.

Так, например, на сайте «Информат» шариковая ручка из чемоданчика стоит 5 рублей 36 копеек, то есть две ручки могли обойтись бюджету всего в 10,72 копейки. А общая сумма, потраченная на их покупку, могла быть меньше на 473 896 рублей. Вместо этого на ручки область потратила 647 400 рублей. В 4 раза больше, чем могла.

В целом, если ориентироваться даже на розничные цены, по всем контрактам "в трубу" улетело почти 5 миллионов рублей. По оценке оптовиков, цифра получилась еще больше — около 10 миллионов.