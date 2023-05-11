В ходе СВО погиб житель Белозерского округа

11.05.2023 [Общество]

В ходе проведения специальной военной операции погиб вагнеровец Андрей Фомин из Белозерского округа, сообщает издание «Белозерские вести». Андрею было 35 лет.

Известно, что Андрей Фомин проживал в селе Маэкса. На СВО отправился добровольно, записавшись в состав ЧВК «Вагнер». 18 февраля Андрей получил смертельное ранение под Артемовском.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам Минобороны РФ.

Тэги: погибшие в Украине

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