Доступ на колокольню и в Софийский собор открыли в Вологде на этой неделе

Колокольню и Софийский собор открыли для посетителей на этой неделе.

Напомним, эти музейные объекты работают только в теплое время года потому, что в них нет отопления. Так, например, в прошлом году доступ в них открыли только в середине мая, а закрыли с 3 октября, раньше обычного времени, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2020 году завершилась реставрация колокольни. Здесь впервые за долгое время провели масштабные работы: заменили часть ступеней большой лестницы, отремонтировали кресты, покрасили фасады, заменили полы, перепланировали пространство в верху колокольни, благодаря чему получилось создать более широкий обзор помещения с часовым механизмом и появилось больше возможностей для показа конструкций колокольни.

С 19 апреля Колокольня и Софийский собор работают в тестовом режиме с 12:00 до 15:00 со среды по воскресенье. Выходные дни: понедельник, вторник.

В предстоящие выходные 22 и 23 апреля Колокольня и Софийский собор будут открыты для посещения с 11:00 до 16:00.

Сотрудники Вологодского музея-заповедника приглашают вологжан и гостей города полюбоваться видом города и прекрасными фресками.