Вологодскую колокольню и Софийский собор закроют на зиму с 3 октября

30.09.2022 [Культура]

Вологодскую колокольню и Софийский собор закроют на зиму с 3 октября.

В этом году их решено закрыть раньше обычного в связи с неблагоприятными погодными условиями. К примеру, в прошлом году посетителей пропускали на колокольню до 17 октября.

Напомним, в холодное время года собор и колокольня не отапливаются, поэтому их закрывают на зиму до наступления тепла.

Успеть посмотреть на Вологду с высоты птичьего полета можно в ближайшие выходные. В субботу и воскресенье музей работает с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00).

Тэги: колокольня, Софийский собор

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