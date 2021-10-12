Колокольню и Софийский собор закроют на зиму после 17 октября

12.10.2021 [Культура]

Колокольня и Софийский собор в Вологде открыты для посещений до 17 октября включительно. Об этом сообщает Вологодский государственный музей-заповедник.

Напомним, в холодное время года эти объекты не отапливаются, поэтому их закрывают на зиму до наступления тепла.

Успеть посмотреть на Вологду с высоты птичьего полёта можно на этой неделе.  Режим работы музея-заповедника: среда - воскресенье с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00).

– Обращаем ваше внимание, что Колокольня и Софийский собор могут быть закрыты в случае неблагоприятных погодных условий, – добавляют сотрудники музея.
 

Тэги: колокольня, Софийский собор

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