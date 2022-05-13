Колокольня вологодского кремля и Софийский собор открылись для посещений

13.05.2022 [Культура]

Вологодский государственный музей-заповедник сообщает, что Софийский собор и Колокольня вологодского кремля открылись для посещений с 13 мая. Эти помещения не отапливаются, поэтому в холодное время года их закрывают.

В теплое время года посетить Софийский собор и колокольню можно со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). В связи с неблагоприятными погодными условиями оба помещения могут быть закрыты.

Вход в Софийский собор и на колокольню платный.

Также сообщается, что 14 мая Софийский собор будет закрыт с 10:00 до 14:00 в связи с проведением фестиваля православной культуры «Покровские встречи».

Ранее NewsVo рассказывал, что колокольня вологодского кремля открылась после реставрации летом 2020 года. Здесь впервые за долгое время провели масштабные работы: заменили часть ступеней большой лестницы, отремонтировали кресты, покрасили фасады, заменили полы, перепланировали пространство в верху колокольни, благодаря чему получилось создать более широкий обзор помещения с часовым механизмом и появилось больше возможностей для показа конструкций колокольни.
 

Тэги: колокольня, Софийский собор

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