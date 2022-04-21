Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» пройдет в Вологодской области с 13 по 25 мая. Мероприятие посвящено памяти святителя Игнатия Брянчанинова.

Напомним, святитель Игнатий, епископ Ставропольский и Кавказский, известен как подвижник, архипастырь, миротворец, человек высочайшей духовности и культуры, выдающийся ученый. Он считается одним из первых создателей русской духовной литературы. Известны такие труды святителя, как «Приношение современному монашеству», «Отечник», «Слово о смерти», которые и сегодня помогают многим людям в поиске своего предназначения.

– Фестиваль по традиции откроется мероприятиями на малой родине святителя – в усадьбе Покровское – в день его рождения, 13 мая. В этот день состоится божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы и праздничный концерт в усадьбе. В этом году фестиваль откроет Хоровая академическая капелла города Вологды с программой русской духовной музыки, – сообщает пресс-служба департамента культуры Вологодской области.

Программа XIII Открытого фестиваля православной культуры «Покровские встречи» памяти святителя Игнатия (Брянчанинова)

13 мая (пятница)

ОТКРЫТИЕ ХIII ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ «ПОКРОВСКИЕ ВСТРЕЧИ»

День памяти святителя Игнатия (Брянчанинова)

10.00, храм Покрова Пресвятой Богородицы, с. Покровское

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

Вход свободный

12.00, усадьба Брянчаниновых, с. Покровское

Открытие фестиваля. КОНЦЕРТ «ХВАЛИТЕ ГОСПОДА С НЕБЕС»

Хоровая академическая капелла им. В. М. Сергеева, художественный руководитель – Елена Назимова. В программе – русская духовная музыка

Вход свободный

13.00, усадьба Брянчаниновых, с. Покровское

Концерт «ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ, В РОДНОМ КРАЮ» с участием творческих коллективов Вологодской епархии и Вологды

Вход свободный

14:00. Вологодская областная научная библиотека, филиал (Вологда, ул. Конева,6)

Медиаурок «СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ. СКРОМНЫЙ И ПРАВДИВЫЙ»

Вход свободный

18.30, КЗ «Русский дом» (Вологда, ул. Пушкинская, 25, корп.2)

Концерт «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ»

Хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин, главный хормейстер – Вера Бурковская, концертмейстер – Денис Хуланхов. В программе: произведения русских композиторов XIX-XX веков, светские сочинения

Вход по билетам

14 мая (суббота)

10.00, усадьба Брянчаниновых, с. Покровское

X БРЯНЧАНИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Вход свободный

12.30, Вологодский кремль, Софийский собор

Концерт «РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА: НЕЗРИМАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

Хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин, главный хормейстер – Вера Бурковская, концертмейстер – Денис Хуланхов. В программе: духовные произведения XVII-XX вв.

Вход по билетам

15 мая (воскресенье)

13.00, усадьба Брянчаниновых, с. Покровское

Культурно-просветительская программа «САЛОН ОЛЕНИНЫХ»

Вход по билетам

17 мая (вторник)

16.00, Дом Левашова (Вологда, ул. Герцена, 37)

Открытие выставки фотографий «СЕВЕРНАЯ ФИВАИДА»

Вход свободный

18 мая (среда)

16.00, Вологодская областная научная библиотека (Вологда, ул. М. Ульяновой, 1)

Просветительский проект «УСАДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»

Встреча с исследователем творчества К. Н. Батюшкова Ириной Чекаловой

Вход свободный

18.30, КЗ «Русский дом» (Вологда, ул. Пушкинская, 25, корп.2)

СЕРГЕЙ КОЛЕСОВ (саксофон, Москва) и ГУБЕРНАТОРСКИЙ ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, художественный руководитель и главный дирижер – заслуженная артистка России Галина Перевозникова

Вход по билетам

19 мая (четверг)

17:45, Вологодская филармония (Вологда, ул. Лермонтова, 21)

Открытие выставки фотографий «НАШ АФОН». Фотограф – Костас Асимис (Греция)

По благословению митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы, при участии Митрополии

Вход свободный

18:30, Вологодская филармония (Вологда, ул. Лермонтова, 21)

Концертная программа «РАДУЙСЯ, НЕВЕСТО НЕНЕВЕСТНАЯ!»

Ансамбль древнерусской духовной музыки «Знамение» Санкт-Петербургской государственной консерватории

В программе: древнерусские песнопения в честь Пресвятой Богородицы.

Вход по билетам

18.00, Вологодская областная научная библиотека, Юношеский центр(Вологда, ул. М. Ульяновой, 7, зал №6)

Просмотр и обсуждение фильма «ПОМОГИТЕ МНЕ… Я СТРАШНО БОГАТ» в киноклубе «Покров». Лента рассказывает о схимонахе Иннокентии (Сибирякове), который до монашеского пострига был русским предпринимателем и благотворителем

Вход свободный

21 мая (суббота)

10.30, Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь (мужской монастырь), д. Лучниково Вологодского района

Духовно-просветительское мероприятие «ВОСКРЕШЕНИЕ СВЯТЫНИ»

В программе: экскурсия по мужскому монастырю, диалог «Воскрешение Святыни» с и.о. игумена монастыря иеромонахом Кириллом (Биденко), историком Еленой Любимовой (Швеция), общественным деятелем Евгением Любимовым (Швеция), фотографом Костасом Асимисом (Греция)

Вход свободный

22 мая (воскресенье)

12.30, Вологодский кремль, Софийский собор.

Концертная программа «НЕИЗРЕЧЕННОЕ ЧУДО»

Мужской хор вологодской филармонии, художественный руководитель – лауреат Государственной премии Вологодской области Михаил Гоголин, хормейстер – заслуженный артист РСФСР Геннадий Соболев. В программе: духовные произведения русских композитора XIX–XX веков, светские сочинения.

Вход по билетам

13.00. Усадьба Брянчаниновых, д. Покровское

«ТАЙНЫЕ ИСТОКИ БЫТИЯ» – пасхальные песни и стихи. «ДУХОМ И ИСТИНОЮ. СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ» – литературно-музыкальная композиция

Поучение в неделю о самарянине. Евангелие от Иоанна.

Воскресная школа и студия художественного слова храма святого благоверного князя Александра Невского (Вологда). Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»

Вход свободный

15.00. Усадьба Брянчаниновых, д. Покровское

Культурно-просветительская программа «ВЕЛИК И МОГУЧ РУССКИЙ ЯЗЫК!»

Вход по билетам

23 мая (понедельник)

18.30, КЗ «Русский дом» (Вологда, ул. Пушкинская, 25, корп.2)

Концертная программа «ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ И МИХАИЛ ГЛИНКА: ДУХОВНЫЙ ДИАЛОГ»

Хоровая академическая капелла им. В. М. Сергеева, художественный руководитель – Елена Назимова

Вход по пригласительным билетам

24 мая (вторник)

18:30, Вологодская филармония (Вологда, ул. Лермонтова, 21)

КАРЕН ШАХГАЛДЯН (скрипка, Армения) и КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ВОЛОГОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Александр Лоскутов

В программе – Ф. Мендельсон, Г. Венявский.

Вход по билетам

25 мая (среда)

18.30, КЗ «Русский дом» (Вологда, ул. Пушкинская, 25, корп.2)

Программа «ОБИТЕЛЬ ИСТОРИИ»

Оркестр русских народных инструментов «Перезвоны», художественный руководитель, главный дирижер оркестра – заслуженный работник культуры Вологодской области Александр Султаншин

Хоровая академическая капелла им. В. М. Сергеева, художественный руководитель – Елена Назимова

Артисты вологодских театров: заслуженная артистка России Ирина Джапакова, заслуженный артист России Игорь Рудинский, Максим Слепченков. Режиссер-постановщик – Яков Рубин

Текст – Екатерина Оганян, видео – Владислав Калашников

В программе: произведения В. Гаврилина, П. Чеснокова, А. Попова, Г. Свиридова, С. Рахманинова, И. Стравинского, И. Хандошкина, С. Прокофьева, Б. Гребенщикова.

Вход по билетам

10 – 22 мая

Вологодская областная универсальная научная библиотека, сектор редких книг (ул. М. Ульяновой, 1, зал №20)

Выставка «СВЯТОЙ ИЗ ВЫСШЕГО СВЕТА». К 215-летию со дня рождения святителя Игнатия (Брянчанинова)

Вход свободный

13 – 24 мая

Музей «Мир забытых вещей» (Вологда, ул. Ленинградская, 6)

Выставка «К. Н. БАТЮШКОВ. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»

Вход по билетам

13 мая – 10 июля

Усадьба Брянчаниновых, д. Покровское, Грязовецкий район

Выставка «К. Н. БАТЮШКОВ. В РОДНОМ КРАЮ»

Вход по билетам

13 мая – 10 июля

Усадьба Брянчаниновых, д. Покровское, Грязовецкий район

Выставка книг из усадебных библиотек «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Из фондов сектора редких книг Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина.

Вход по билетам

19 мая – 13 июня

Вологодская филармония (Вологда, ул. Лермонтова, 21)

Выставка фотографий «НАШ АФОН». Фотограф – Костас Асимис (Греция)

Вход свободный

ЧЕРЕПОВЕЦ

17 мая (вторник)

18.30, Дворец химиков (Череповец, пр. Победы, 100)

СЕРГЕЙ КОЛЕСОВ (саксофон, Москва) и ГУБЕРНАТОРСКИЙ ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, художественный руководитель и главный дирижер – заслуженная артистка России Галина Перевозникова.

Вход по билетам

24 мая (вторник)

18:30, Городское филармоническое собрание (Череповец, Советский просп., 35А)

КАРЕН ШАХГАЛДЯН (скрипка, Армения) и КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ВОЛОГОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист России Александр Лоскутов

В программе – Ф. Мендельсон, Г. Венявский.

Вход по билетам

