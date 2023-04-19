Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского

19.04.2023 [Политика]

Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского.

Судья Вологодского городского суда Алена Мариничева вынесла постановление в отношении всех трех участников дела - бывшего директора областной филармонии Ольги Васильевой, Юлии Булатовой и главы департамента культуры области Владимира Осиповского. Гособвинитель Анна Харченко ходатайствовала о прекращении уголовного преследования на основании истечения срока давности и переквалификации статей. 

Как ранее сообщал NewsVo, Владимира Осиповского задержали 10 августа 2021 года, изначально он находился в изоляторе временного содержания, но уже 12 августа его освободили. В тот же день решением суда Осиповский был отстранен от исполнения обязанностей начальника департамента культуры.  Чиновнику вменяли ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Дело было возбуждено в конце 2019 года по факту оплаты счета Вологодской областной филармонии на сумму порядка одного миллиона рублей. Показания об этом дала главный бухгалтер учреждения, а сами события произошли еще в 2018 году. 

В 2018 году полиция проводила проверку в вологодской филармонии. В учреждении были изъяты документы, в соцсети появилась информация, что прошли обыски в кабинете директора филармонии Ольги Васильевой. Однако рассказывать о причинах проверки в полиции тогда отказались.

В мае 2022 года Владимир Осиповский вернулся к исполнению обязанностей начальника департамента культуры Вологодской области. Предварительное следствие в отношении чиновника завершилось и материалы дела были переданы в прокуратуру.

19 апреля в судебном заседании не поддержала обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ и указала, что при рассмотрении уголовного дела не был установлен корыстный умысел подсудимых и факт обращения ими денежных средств, принадлежащих филармонии и бюджету Вологодской области, в свою пользу или пользу третьих лиц. При этом обвинение настаивало на переквалификации действий Осиповского и Васильевой с хищения на п. «а» ч.2 ст. 285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств», а в действий Булатовой, не обладавшей необходимыми на то должностными полномочиями, — на тот же состав преступления, совершенного в форме пособничества.

«В обоснование указанной позиции государственный обвинитель сослался на показания представителя потерпевшего — Департамента финансов Вологодской области, данные в судебном заседании. В силу положений ч.7,8 ст. 246 и п. 2 ст. 254 УПК РФ мотивированный полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения или изменение им обвинения в сторону смягчения являются обязательными для суда. С учетом переквалификации действий подсудимых в судебном заседании их адвокаты заявили ходатайства о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности. Представитель Департамента финансов Вологодской области и государственный обвинитель не возражали против прекращения. Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, прекратил в отношении Владимира Осиповского, Ольги Васильевой и Юлии Булатовой уголовное дело и уголовное преследование в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Там отмечают, что прекращение уголовного преследования за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности не является реабилитирующим основанием.

Тэги: мошенничество, владимир осиповский

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