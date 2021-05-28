Обвиняемый в мошенничестве Владимир Осиповский вернулся к исполнению обязанностей начальника департамента культуры Вологодской области. Предварительное следствие в отношении опального чиновника завершилось и материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Город Во.

— Как рассказали в полиции, предварительное следствие завершено и для Владимира Александровича больше нет правовых препятствий, чтобы не ходить на работу. Кстати, в свой кабинет Владимир Осиповский вернулся в свой день рождения. Ему исполнилось 43 года, — отмечает издание.

Как ранее сообщал NewsVo, Владимира Осиповского задержали 10 августа, изначально он находился в изоляторе временного содержания, но уже 12 августа его освободили. В тот же день решением суда Осиповский был отстранен от исполнения обязанностей начальника департамента культуры. Чиновнику вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дело было возбуждено в конце 2019 года по факту оплаты счета Вологодской областной филармонии на сумму порядка одного миллиона рублей. Показания об этом дала главный бухгалтер учреждения, а сами события произошли еще в 2018 году.

В 2018 году полиция проводила проверку в вологодской филармонии. В учреждении были изъяты документы, в соцсети появилась информация, что прошли обыски в кабинете директора филармонии Ольги Васильевой. Однако рассказывать о причинах проверки в полиции тогда отказались.

Осиповский находится на руководящих постах в регионе с 2011 года. Ранее он занимал должность начальника областного управления туризма. После реорганизации и изменения внутренней структуры правительства в 2014 году он возглавил департамент культуры и туризма.