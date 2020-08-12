Вологодский суд отстранил главу департамента культуры и туризма от должности

Вологодский городской суд вынес постановление о временном отстранении от должности в отношении Владимира Осиповского. Чиновник правительства области подозревается в совершении мошенничества.

«Суд постановил отстранить Осиповского от занимаемой должности начальника департамента культуры и туризма Вологодской области по 16 октября 2020 года», — сообщает пресс-служба судов региона.

Отмечается, что постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения.

Владимира Осиповского задержали 10 августа. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дело было возбуждено в конце 2019 года по факту оплаты счета подведомственного учреждения на сумму порядка одного миллиона рублей. По данным «Ранпресс», транзакция была совершена дважды через подведомственное учреждение — Вологодскую областную филармонию. Показания об этом дала главный бухгалтер учреждения, а сами события произошли еще в 2018 году.

В 2018 году полиция проводила проверку в вологодской филармонии. В учреждении были изъяты документы, в соцсети появилась информация, что прошли обыски в кабинете директора филармонии Ольги Васильевой. Однако рассказывать о причинах проверки в полиции тогда отказались.

Накануне сообщалось, что Осиповский находится в изоляторе временного содержания. Сегодня он был освобождён из-под стражи. Обвинение чиновнику ещё не предъявлено.

При этом в самом департаменте культуры заявляют, что их руководитель находится в отпуске с 11 августа. Исполняющим его обязанности назначен заместитель начальника департамента Дмитрий Климанов, писал NewsVo.

Осиповский находится на руководящих постах в регионе с 2011 года. Ранее он занимал пост начальника областного управления туризма. После реорганизаци и изменения внутренней структуры правительства в 2014 году он возглавил департамент культуры и туризма.