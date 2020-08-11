Задержан начальник департамента культуры правительства Вологодской области

11.08.2020 [Происшествия]

Начальника департамента культуры и туризма правительства Вологодской области Владимира Осиповского задержали по подозрению в мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Чиновника задержали 10 августа. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах». Сыщики считают, что он замешан в деле о двойной оплате контрактов подведомственного департаменту учреждения, пишет «Ранпресс». Предположительно, речь идёт о Вологодской областной филармонии, где директором является жена Олега Васильева — бывшего замгубернатора, который сейчас возглавляет АО «Дед Мороз». По данным издания, Осиповский находится в ИВС.

В пресс-службе полиции подтверждают информацию об уголовном деле, фигурантом которого является «один из руководителей департамента культуры». В пресс-релизе отмечается, что его задерживали совместно сотрудники УЭБ и ПК УМВД

В департаменте культуры сообщили, что Осиповский находится в отпуске с 11 августа. Исполняющим его обязанности назначен заместитель начальника Дмитрий Климанов.

Тэги: задержание, департамент культуры, мошенничество, владимир осиповский

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