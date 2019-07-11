11 млн рублей из бюджета: в Вологодской области заказали концерты Хора Турецкого по двойной цене?

11 млн рублей из бюджета области потратят на два концерта Хора Турецкого, которые пройдут в Вологде и Череповце. Концерты заказала на День флага России Вологодская областная филармония.

22 августа Хор Турецкого выступит в Вологде, 23-го - в Череповце. Госзакупка этих концертов проводилась у единственного поставщика 27 июня. Цену контракта сотрудники филармонии обосновали утвержденным размером «выделенных денежных средств согласно смете расходов на организацию и проведение концерта с участием ведущих артистов России, посвященного Дню Государственного флага России».

За концерты заплатят 11 млн рублей, то есть на одно выступление из бюджета Вологодской области потратят 5,5 млн рублей. Newsvo посмотрел на сайте госзакупок, в какую сумму обходятся выступления этого хора в других городах России и ближнего зарубежья.

Оказалось, многим заказчиками эти артисты обходятся значительно дешевле. Например, в июне Государственный Кремлевский Дворец заказал Хор Турецкого всего за 200 тыс. рублей. 10 июля Росконцерт заказал выступление этого коллектива на День России в Белоруссии за 2,65 млн рублей. Согласно сайту госзакупок, в 2017-18 гг. на концерт Хора Турецкого в Самаре было потрачено 1,5 млн руб., в Томске - 2,7 млн руб., в Санкт-Петербурге - 2,99 млн руб.

Примерно такие же суммы заявлены в прайс-листе Хора Турецкого. Так, на сайте концертного агентства «123 шоу» стоимость выступления этого коллектива начинается от 30 000 у. е., что по курсу доллара на 11 июля составляет 1 888 200 рублей.