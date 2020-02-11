Экс-замгубернатора Вологодской области Олег Васильев назначен исполняющим обязанности гендиректора АО «Дед Мороз»

Экс-заместителя губернатора Вологодской области Олега Васильева назначили исполняющим обязанности генерального директора. Такое решение было принято 11 февраля на заседании Совета директоров акционерного общества.

«Мы рассмотрели два вопроса: о прекращении полномочий сегодняшнего генерального директора Татьяны Павловны Муромцевой и назначении исполняющим обязанности генерального директора АО «Дед Мороз» Олега Александровича Васильева. Его кандидатура была выбрана экспертной группой из четырех кандидатов, - пояснил начальник департамента культуры и туризма области, председатель совета директоров АО «Дед Мороз» Владимир Осиповский.

В пресс-службе регионального правительства отмечают, что окончательное решение о назначении Васильева на должность генерального директора будет принято 19 марта на собрании акционеров общества. Однако с 12 февраля он уже будет исполнять полномочия генерального директора. При этом предыдущий гендиректор АО, Татьяна Муромцева, займет должность исполнительного директора организации.

Ранее NewsVo сообщал, что конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на должность гендиректора АО «Дед Мороз». Кроме Васильева, на пост руководителя претендовал сотрудник администрации Великоустюгского района Алексей Израловский.

В прошлом году ряд юрлиц, задействованных в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза», был объединен в АО «Дед Мороз», как объясняют в правительстве области, с целью оптимизации организационных процессов. Чиновники предполагают, что после ремонта аэропорта в Великом Устюге произойдет дополнительный приток туристов.

Напомним, Олега Васильева оштрафовали и лишили прав за вождение в пьяном виде. Возможно, именно этот инцидент стал причиной того, что он не вошел в состав нового областного правительства, сформированного после сентябрьских выборов губернатора.