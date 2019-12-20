Экс-замгубернатора Вологодской области Олега Васильева лишили прав за пьяное вождение

Бывшего заместителя губернатора Вологодской области Олега Васильева оштрафовали и лишили прав за вождение в пьяном виде. Возможно, именно этот инцидент стал причиной того, что он не вошел в состав нового областного правительства, сформированного после сентябрьских выборов губернатора. Newsvo побывал на заседаниях суда, где рассматривался протокол о задержании Васильева пьяным за рулем "Ниссан Кашкай" накануне выборов - 7 сентября 2019 года.

Напомним, когда 19 сентября губернатор Вологодской области Олег Кувшинников озвучил новый состав регионального правительства, в нем не оказалось Олега Васильева. Глава региона тогда ответил журналистам, что причиной стало «нарушение должностной этики», однако что именно совершил Васильев, не сказал, добавив, что по данному факту проводится служебная проверка.

По данным NewsVo, чиновника задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения и составили протокол об административном правонарушении по п. 12. 8 ч.1 КоАП РФ. 28 октября мировой суд в Вологде вынес решение о лишении Олега Васильева водительских прав на полтора года и штрафе 30 тыс.руб. Не согласившись с этим решение, экс-замгубернатора обратился в городской суд, но тот 20 декабря оставил наказание в силе.

Олег Васильев. Фото: vologda-oblast.ru

Newsvo побывал на обоих заседаниях в Вологодском городском суде. Первое состоялось 3 декабря. На нем Олега Васильева не было, а его защитник Елена Харионовская ходатайствовала об отложении дела, сказав судье, что Олег Александрович хочет присутствовать на заседании сам, однако как раз в тот день, 3 декабря, он якобы заболел и прийти не смог. В суд была предоставлена справка.

Рассмотрение дела было отложено на 20 декабря. Однако сегодня Олег Васильев снова не пришел в суд.

Отметим, что на первом заседании, 3 декабря, защитник Олега Васильева кратко изложила суду доводы, по которым они считают его невиновным. В частности, в жалобе указано, что Васильев не согласен с показаниями алкотестера и что состав правонарушения отсутствует. Защитник апеллировала к тому, что прибор, возможно, «был поврежден», что он лежит в машине и «все могут им пользоваться», что его, может, «роняли».

Сотрудники ДПС, которые задержали Васильева, указали в своем объяснении, что при составлении протокола Олег Васильев подписал все необходимые документы. Согласно стенограмме разговора, Олег Васильев сказал, что, когда его задержали, он ехал за сигаретами. В городском суде защитник изложила другую версию – что он ехал за лекарствами в аптеку, а сотрудникам ДПС не сказал этого, так как якобы не хотел афишировать свое заболевание.

На заседании 20 декабря со стороны защиты Олега Васильева появился еще один "довод" в пользу его невиновности. Защитник сказала, что при имеющемся у него заболевании противопоказано употреблять спиртное, поэтому он в принципе не мог быть пьян. Newsvo проверил эту информацию: при указанном заболевании спиртное не противопоказано полностью, имеются лишь ограничения в виде рекомендаций касательно разновидностей спиртных напитков и объема алкоголя (отметим, что многие из них касаются и здоровых людей).

- Основанием для отстранения от управления транспортным средством послужили запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, - такая информация о задержании Олега Васильева была озвучена в суде. На заседании было сказано, что содержание алкоголя в крови по показаниям алкотестера превышало 0,16 мг/л.

Судья посчитала, что оснований не доверять показаниям алкотестера и сотрудников ДПС не имеется. Доводы о невиновности были проверены мировым судьей и обоснованно отвергнуты, отметила она.

Городской суд оставил в силе решение мирового суда о штрафе 30 тыс. руб. и лишении Олега Васильева водительских прав на один год и шесть месяцев. Решение вступает в силу со дня его вынесения и может быть обжаловано.

Добавим, что кандидатура Олега Васильева сейчас, возможно, рассматривается для назначения на пост гендиректора АО «Дед Мороз». Об этом Newsvo рассказали журналисты из Великого Устюга. Конкурс в кадровый резерв на эту должность проходит в Вологде с 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.