На должность гендиректора АО «Дед Мороз» претендуют Олег Васильев и Алексей Израловский

23.01.2020 [Общество]

Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на должность гендиректора АО «Дед Мороз». Это экс-заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев и сотрудник администрации Великоустюгского района Алексей Израловский, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме них документы для участия в конкурсе также подавали  глава московского благотворительного фонда «Миссия» Маргарита Буряк и начальник коммерческой службы ГТРК «Вологда» Елена Шлейкина.

«Мы обсудили пакет поданных документов, их комплектность. Изучили стратегии развития Вотчины Деда Мороза, представленные кандидатами, обменялись мнениями, — рассказал первый заместитель губернатора Антон Кольцов. — Наиболее полный пакет документов, самые детальные стратегии развития были представлены у двух кандидатов — Алексея Израловского и Олега Васильева. В итоге именно они становятся кандидатами на должность гендиректора АО «Дед Мороз».

В прошлом году ряд юрлиц, задействованных в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза», был объединен в АО «Дед Мороз», как объясняют в правительстве области, с целью оптимизации организационных процессов. Чиновники предполагают, что после ремонта аэропорта в Великом Устюге произойдет дополнительный приток туристов. 

«Мы должны разнообразить и повысить качество предоставляемых услуг до мирового уровня. Это требует совершенно другого уровня управления, маркетинга, создания комплекса сервисов. Нужно дать новое дыхание, новое развитие Вотчине Деда Мороза», — подчеркнул Антон Кольцов.

В ближайшее время кандидатуры Олега Васильева и Алексея Израловского будут представлены на согласование главе региона. Окончательное решение примет совет директоров АО «Дед Мороз».

Ранее NewsVo сообщал, что Олега Васильева оштрафовали и лишили прав за вождение в пьяном виде. Возможно, именно этот инцидент стал причиной того, что он не вошел в состав нового областного правительства, сформированного после сентябрьских выборов губернатора. 

Тэги: вотчина Деда Мороза

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде подросток в магазине до смерти избил 31-летнего мужчину
Погибшего в Вологде мужчину подросток избил из-за банки энергетика
На жителя Верховажья Юрия Шадрина вновь составили протокол по статье об оскорблении власти
В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»
Олег Кувшинников заявил, что детсад на Ярославской в Вологде будут строить в любом случае
На ликвидацию ЧП со скважиной в Белозерске потратили более 13 млн рублей
Начальник департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский лишился своего поста
В Вытегре бойцовая собака покусала шестерых учеников в здании школы
Поступившие в Вологду из Москвы троллейбусы выйдут на линию не раньше июля 2020 года
Дети погибшего в ДТП главы Федотовского поселения возместят ущерб за разбитый им служебный автомобиль
23.01.2020 [БлогоVO]

Генплан Вологды не учитывает границы исторического поселения

142
0
23.01.2020 [БлогоVO]

Приключения Генплана или почему изменения надо отклонять

367
1
11.01.2020 [Общество]

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города

7496
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

При поддержке Антона Холодова волонтеры «Фабрики добрых дел» бесплатно помогли пенсионерке
На должность гендиректора АО «Дед Мороз» претендуют Олег Васильев и Алексей Израловский
«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе
Вологодские ученые выиграли грант на исследование текстов русских националистов
В Череповце администратор группы по продаже одежды в соцсети обвиняется в мошенничестве
Жителя Вашкинского района приговорили к обязательным работам за незаконный сбор и хранение мака
В Вытегорском районе спасатели вытащили из воды провалившуюся под лед собаку
 


23.01.2020 [Общество]

«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе

599
0
23.01.2020 [БлогоVO]

Как вам сорт картофеля Белов или крыжовника Рубцов?

101
0
22.01.2020 [Обзор Прессы]

Новые члены правительства. Что о них нужно знать

763
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика