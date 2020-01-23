На должность гендиректора АО «Дед Мороз» претендуют Олег Васильев и Алексей Израловский

Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на должность гендиректора АО «Дед Мороз». Это экс-заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев и сотрудник администрации Великоустюгского района Алексей Израловский, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме них документы для участия в конкурсе также подавали глава московского благотворительного фонда «Миссия» Маргарита Буряк и начальник коммерческой службы ГТРК «Вологда» Елена Шлейкина.

«Мы обсудили пакет поданных документов, их комплектность. Изучили стратегии развития Вотчины Деда Мороза, представленные кандидатами, обменялись мнениями, — рассказал первый заместитель губернатора Антон Кольцов. — Наиболее полный пакет документов, самые детальные стратегии развития были представлены у двух кандидатов — Алексея Израловского и Олега Васильева. В итоге именно они становятся кандидатами на должность гендиректора АО «Дед Мороз».

В прошлом году ряд юрлиц, задействованных в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза», был объединен в АО «Дед Мороз», как объясняют в правительстве области, с целью оптимизации организационных процессов. Чиновники предполагают, что после ремонта аэропорта в Великом Устюге произойдет дополнительный приток туристов.

«Мы должны разнообразить и повысить качество предоставляемых услуг до мирового уровня. Это требует совершенно другого уровня управления, маркетинга, создания комплекса сервисов. Нужно дать новое дыхание, новое развитие Вотчине Деда Мороза», — подчеркнул Антон Кольцов.

В ближайшее время кандидатуры Олега Васильева и Алексея Израловского будут представлены на согласование главе региона. Окончательное решение примет совет директоров АО «Дед Мороз».

Ранее NewsVo сообщал, что Олега Васильева оштрафовали и лишили прав за вождение в пьяном виде. Возможно, именно этот инцидент стал причиной того, что он не вошел в состав нового областного правительства, сформированного после сентябрьских выборов губернатора.