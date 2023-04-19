В зоне СВО погиб житель Белозерского округа

В ходе спецоперации погиб житель Белозерского округа Павел Егерев. Новость подтвердили в районной газете «Белозерье».

Павел Егерев жил в деревне Климшин Бор. В зону СВО он отправился в качестве штурмовика ЧВК «Вагнер». Обстоятельства гибели не сообщаются.

Комитет семей воинов Отечества Белозерского муниципального округа выражает глубокое соболезнование родным и близким погибшего.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам Минобороны РФ.