Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима и штрафу

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима журналиста, режиссера и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом). Кроме того, политику назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения.

Владимир Кара-Мурза обвинялся сразу по нескольким статьям: «Распространение фейков про российскую армию», «Участие в деятельности нежелательной организации» и «Госизмена».

Интересный факт, что «Госизменой» в его случае обвинители сочли публичную критику власти.

По мнению следствия, оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги обвиняемый получал 30 тысяч долларов в месяц.

– Мы с моим адвокатом Вадимом Прохоровым (он, как и я, по первому образованию историк) специально проверяли: был ли вообще прецедент, когда публичную критику власти официально квалифицировали как измену. Оказалось, был – это февраль 1974 года, Александр Солженицын за «Архипелаг ГУГАГ», – пишет Владимир Кара-Мурза.

Кара-Мурза был арестован весной 2022 года. На суде 17 апреля 2023 года он своей вины не признал.

– Я на днях ввела в поисковик: «…суд приговорил к 25 годам» — в основном такой срок получают люди, которые убивали и насиловали детей, это двойные убийства. Я не знаю, на какой свет переходит дорогу Владимир Кара-Мурза, но он человек редкой честности, порядочности, открытости — ручаюсь. Находясь в изоляции, не всегда до конца веришь в поддержку извне, – рассказала журналистам адвокат осужденного Мария Эйсмонт.

Владимир Кара-Мурза младший (41 год) – российский оппозиционный политик, тележурналист, режиссер, публицист. Сын известного российского тележурналиста, редактора и телеведущего – Владимира Алексеевича Кара-Мурзы (1959-2019).

Напомним, в последнее время российские суды неоднократно назначали гораздо большие сроки за ненасильственные преступления – в тех случаях, когда физически никто не пострадал –чем за насильственные.

Так, например, журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в «госизмене». ФСБ обвинила Сафронова в передаче «секретных сведений» иностранным спецслужбам. Он не признал вину.

Политика Илью Яшина* (признан в РФ иноагентом) приговорили к 8,5 годам колонии за распространении «фейков» о российской армии. По версии следствия, в своем youtube-канале Яшин опубликовал недостоверные данные о событиях в Буче.

Репортера и режиссера Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом) суд заочно приговорил к 8 годам колонии по делу о «фейках» о российской армии. По версии следствия, журналист опубликовал в своих соцсетях «заведомо ложную информацию» об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе. Сам Невзоров сейчас находится за пределами России, он объявлен в розыск.

Московского муниципального депутата Алексея Горинова суд приговорил к 7 годам колонии за распространение «фейков» о российской армии. В одном из своих выступлений Горинов назвал военную спецоперацию запрещенным словом.