В Москве заочно приговорен к восьми годам колонии журналист Александр Невзоров

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии. Также на четыре года ему запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Невзоров был признан виновным по делу о распространении фейков о российской армии. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции.

Гособвинение ранее запрашивало для журналиста девять лет. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

«Я не хочу высмеивать этот суд или глумиться над ним», — так прокомментировал свой приговор журналист. Он добавил, что находится в безопасности и под защитой, в связи с чем не может «травить души» другим осужденным.

Сам Невзоров весной 2022 года переехал за границу.