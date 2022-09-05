Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам строгого режима по делу о госизмене

05.09.2022 [Политика]

Мосгорсуд признал виновным советника главы «Роскосмоса», экс-корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова по делу о госизмене, передает РИА «Новости». Ему дали 22 года строгого режима. Также Сафронова оштрафовали на 500 тыс. руб. и назначили ему два года ограничения свободы. Услышав приговор Сафронов пожал плечами и сказал пришедшим на заседание друзьям и знакомым: «Я вас люблю».

Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года строгого режима. По словам адвоката Сафронова изначально государственные обвинители предлагали заключить журналист на 12 лет в обмен на признание вины. Но Иван Сафронов не признает своей вины. Он утверждает, что использовал данные только из открытых источников и не имел доступа к гостайне

Как пояснил адвокат Евгений Смирнов, прокурор запросил Сафронову 17 лет за эпизод с главой чешского аналитического центра Мартином Ларишем и 19 лет за эпизод с обвиняемым в госизмене политологом Демури Ворониным. По словам Смирнова, также следствие запросило штраф в 500 тыс. руб., два года ограничения свободы и конфискацию денежных средств, полученных якобы преступным путем.

Дело слушалось с марта 2022 года. Иван Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше двух лет. Его задержали 7 июля 2020 года. 

По версии ФСБ, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. 
 

Тэги: журналисты, свобода слова

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