Илье Яшину дали 8,5 лет колонии за распространение фейков о ВС РФ

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего депутата Мосгордумы Илью Яшина, который признан в России иноагентом, к 8,5 годам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации в Украине.

– Назначить Яшину И. В. наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, цитирует ТАСС судью Оксану Горюнову.

Помимо этого, Яшину запретили 4 года администрировать сайты.

Сообщается, что Яшину зачтется в срок наказания время, проведенное им в СИЗО, из расчета день в изоляторе за полтора дня в колонии.

Ранее NewsVo рассказывал, что Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина 13 июля.

Прокуратура требовала приговорить обвиняемого к девяти годам лишения свободы.

Сейчас депутат признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).

Поводом для возбуждения уголовного дела стало распространение Яшиным 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале информации о событиях в Буче, которые сотрудники Центра «Э» и следственные органы сочли недостоверной.

Яшин свою вину не признал и утверждает, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение на высказанную тему. В ходе процесса Яшин заявлял, что в ролике про события в Буче указывал разные точки зрения, не допускал категоричных формулировок и воздерживался от односторонних суждений. Судья также отметила, что доводы подсудимого Яшина и его защиты о невиновности опровергаются проведенной по делу лингвистической экспертизой.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что ранее обвиняемый не был судим, к уголовной ответственности не привлекался, положительные характеристики коллег, а также тот факт, что у Ильи Яшина престарелые родители.

Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.