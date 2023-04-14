В ходе СВО погиб житель Бабаевского округа

14.04.2023 [Общество]

В ходе СВО в Украине погиб житель Бабаевского округа Николай Пичиц. Об этом сообщил глава Бабаевского округа Юрий Парфенов. 

«В Бабаевский округ пришла трагическая весть: в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк — Николай Юрьевич Пичиц. Уроженец деревни Аксентьевская. Добровольцем отправился служить в ЧВК „Вагнер“. Наш земляк погиб под Артемовском. От имени жителей Бабаевского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича», — написал Юрий Парфенов у себя в социальной сети. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам Минобороны РФ.

Тэги: погибшие в Украине

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