В ходе СВО погиб житель Бабаевского округа

В ходе СВО в Украине погиб житель Бабаевского округа Николай Пичиц. Об этом сообщил глава Бабаевского округа Юрий Парфенов.

«В Бабаевский округ пришла трагическая весть: в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк — Николай Юрьевич Пичиц. Уроженец деревни Аксентьевская. Добровольцем отправился служить в ЧВК „Вагнер“. Наш земляк погиб под Артемовском. От имени жителей Бабаевского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича», — написал Юрий Парфенов у себя в социальной сети.