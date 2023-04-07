В ходе СВО погиб житель Великого Устюга

07.04.2023 [Общество]

В ходе специальной военной операции погиб житель Великоустюгского округа Виталий Рожин. Об это сообщил глава округа Александр Кузьмин.

Виталий Рожин ушел на СВО добровольцем. 14 февраля его он погиб. Прощание с Виталием А пройдет в субботу 8 апреля в 10.00 в Соборе Иоанна Устюжского. Александр Кузьмин выразил соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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