Выставка старинных стеклянных бутылок открылась в Вологде. Экспозиция разместилась в отреставрированном доме-памятнике на Чернышевского, 56, который сейчас называется «Заречный кварталъ 1840».

Ранее NewsVo рассказывал, что экспонаты предоставил меценат Виктор Чучин, который приобрел и отреставрировал это здание. Коллекция Чучина насчитывает порядка 500 экземпляров старинных стеклянных емкостей.

Новая выставка – интерактивная – это значит, что посетители становятся участниками действия.

Первые экскурсии прошли здесь в минувшие выходные.

– В первой группе оказались бывалые экскурсанты. Невзирая на веселый праздник, слушали со вниманием, вопросы задавали сложные, интересовались технологией деревенского пивоварения, рассматривали и фотографировались. А порассматривать на этой выставке есть что! Бутылочки светлые и темные, зеленые и коричневые, с гербами и медалями. Хрупкие свидетели разных эпох, долгожители, чудом оставшиеся целыми и, к счастью, попавшие в руки антикваров и коллекционеров, – говорится на странице выставки.

Экскурсии по экспозиции «В бутылочку» планируется проводить по выходным дням. Ближайшие мероприятия состоятся 8 и 9 апреля. Начало в 12.00. Необходима предварительная запись через личные сообщения Елене Волковой.

Мероприятия рассчитаны на взрослую аудиторию.

Напомним, деревянный дом 19-го века на Чернышевского, 56, здание «приюта Благотворительного общества» в Вологде, включили в список объектов культурного наследия регионального значения в 2019 году. В этом же году деревянный особняк приобрел меценат Виктор Чучин. Реставрационные работы проводило ООО «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова.

В ходе реставрации дом было решено покрасить в цвет охры.

– Раньше деревянные дома в нашем городе редко красили в яркие цвета. Чаще всего выбирали серо-коричневые оттенки – охра, сепия и терракота, – рассказывала NewsVo координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова. – Дом Извощиковых со своим ярко-изумрудным цветом – это исключение. Реставраторы сохранили фрагмент обшивки, где видно, как они снимали слои краски, чтобы дойти до первоначального. Там видно все семь слоёв. Решили взять изначальный. Иногда дома в Вологде не красили, а покрывали олифой в два слоя. Какое-то время такой дом сохранял цвет дерева, но с годами чернел. А если красили, то это были цвета охры, сепии и терракоты. Никаких этих красных или голубых. В советское время, у меня такое чувство, что красили тем, что было под рукой, чуть ли не половой коричневой краской, каким, например, раньше был дом на Благовещенской, 22. Таким же цветом был выкрашен Дом с лилиями на Чернышевского, 17. Это потом он оказался «плюс-минус-бежевый». Когда домом начинают заниматься реставраторы, они стараются «вытащить» первоначальные цвета или подобрать цвет по аналогам. Поэтому, например, дом Соковикова на Советском, 20, после реставрации стал цвета сепии.

Возрастных ограничений нет.