Выставка старинных стеклянных бутылок открылась в Вологде

06.04.2023 [Культура]

Выставка старинных стеклянных бутылок открылась в Вологде. Экспозиция разместилась в отреставрированном доме-памятнике на Чернышевского, 56, который сейчас называется «Заречный кварталъ 1840».

Ранее NewsVo рассказывал, что экспонаты предоставил меценат Виктор Чучин, который приобрел и отреставрировал это здание. Коллекция Чучина насчитывает порядка 500 экземпляров старинных стеклянных емкостей.

Новая выставка – интерактивная – это значит, что посетители становятся участниками действия.

Первые экскурсии прошли здесь в минувшие выходные.

– В первой группе оказались бывалые экскурсанты. Невзирая на веселый праздник, слушали со вниманием, вопросы задавали сложные, интересовались технологией деревенского пивоварения, рассматривали и фотографировались. А порассматривать на этой выставке есть что! Бутылочки светлые и темные, зеленые и коричневые, с гербами и медалями. Хрупкие свидетели разных эпох, долгожители, чудом оставшиеся целыми и, к счастью, попавшие в руки антикваров и коллекционеров, – говорится на странице выставки.

Экскурсии по экспозиции «В бутылочку» планируется проводить по выходным дням. Ближайшие мероприятия состоятся 8 и 9 апреля. Начало в 12.00. Необходима предварительная запись через личные сообщения Елене Волковой.

Мероприятия рассчитаны на взрослую аудиторию.

Напомним, деревянный дом 19-го века на Чернышевского, 56, здание «приюта Благотворительного общества» в Вологде, включили в список объектов культурного наследия регионального значения в 2019 году. В этом же году деревянный особняк приобрел меценат Виктор Чучин. Реставрационные работы проводило ООО «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова.

В ходе реставрации дом было решено покрасить в цвет охры. 

– Раньше деревянные дома в нашем городе редко красили в яркие цвета. Чаще всего выбирали серо-коричневые оттенки – охра, сепия и терракота, – рассказывала NewsVo координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова. – Дом Извощиковых со своим ярко-изумрудным цветом – это исключение. Реставраторы сохранили фрагмент обшивки, где видно, как они снимали слои краски, чтобы дойти до первоначального. Там видно все семь слоёв. Решили взять изначальный. Иногда дома в Вологде не красили, а покрывали олифой в два слоя. Какое-то время такой дом сохранял цвет дерева, но с годами чернел. А если красили, то это были цвета охры, сепии и терракоты. Никаких этих красных или голубых. В советское время, у меня такое чувство, что красили тем, что было под рукой, чуть ли не половой коричневой краской, каким, например, раньше был дом на Благовещенской, 22. Таким же цветом был выкрашен Дом с лилиями на Чернышевского, 17. Это потом он оказался «плюс-минус-бежевый». Когда домом начинают заниматься реставраторы, они стараются «вытащить» первоначальные цвета или подобрать цвет по аналогам. Поэтому, например, дом Соковикова на Советском, 20, после реставрации стал цвета сепии.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, история, стекло, стеклодув, ремесла, экскурсия, дома-памятники, деревянная Вологда, меценаты

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