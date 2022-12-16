Интерактивная экспозиция «В бутылочку» откроется в отреставрированном доме в Вологде на Чернышевского, 56. Посетители смогут увидеть коллекцию старинной стеклянной бутылки, собранной предпринимателем Виктором Чучиным. Сообщается, что эта коллекция насчитывает порядка 500 экземпляров старинных стеклянных емкостей.

– Мы завершили реставрацию деревянного дома середины 19-го века на улице Чернышевского, 56! В здании размещен музей, в котором открыта интерактивная экспозиция «В бутылочку». Экспонаты предоставил меценат Виктор Чучин, который приобрел и отреставрировал здание, – говорится на странице выставки в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, дом №56 по улице Чернышевcкого включен в объекты культурного наследия регионального значения как «Дом жилой (дер.), приют Благотворительного общества, II половина 1840-х гг.».

В 2019 году деревянный особняк приобрел меценат Виктор Чучин. Реставрационные работы здесь проводило ООО «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова.

– Деревянный дом на углу улиц Некрасова и Чернышевского изначально принадлежал купцу Ивану Немирову, после 1870-х годов здание приобрело Вологодское благотворительное общество и в помещениях разместили училище Ремесленного приюта, – говорится на странице экспозиции. – Реставраторам удалось сохранить почти 50 % старинных бревен, оконные рамы, полы и две наружные двери. Кроме того, реставраторы воссоздали утраченный балкон с улицы Некрасова.

Проект интерактивной экспозиции реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В отреставрированном помещении планируется проводить мастер-классы, лекции, игры и другие мероприятия.