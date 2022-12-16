Интерактивная экспозиция «В бутылочку» откроется в отреставрированном доме в Вологде на Чернышевского, 56

16.12.2022 [Культура]

Интерактивная экспозиция «В бутылочку» откроется в отреставрированном доме в Вологде на Чернышевского, 56. Посетители смогут увидеть коллекцию старинной стеклянной бутылки, собранной предпринимателем Виктором Чучиным. Сообщается, что эта коллекция насчитывает порядка 500 экземпляров старинных стеклянных емкостей.

– Мы завершили реставрацию деревянного дома середины 19-го века на улице Чернышевского, 56! В здании размещен музей, в котором открыта интерактивная экспозиция «В бутылочку». Экспонаты предоставил меценат Виктор Чучин, который приобрел и отреставрировал здание, – говорится на странице выставки в социальной сети. 

Ранее NewsVo рассказывал, дом №56 по улице Чернышевcкого включен в объекты культурного наследия регионального значения как «Дом жилой (дер.), приют Благотворительного общества, II половина 1840-х гг.». 

В 2019 году деревянный особняк приобрел меценат Виктор Чучин. Реставрационные работы здесь проводило ООО «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова. 

– Деревянный дом на углу улиц Некрасова и Чернышевского изначально принадлежал купцу Ивану Немирову, после 1870-х годов здание приобрело Вологодское благотворительное общество и в помещениях разместили училище Ремесленного приюта, – говорится на странице экспозиции. – Реставраторам удалось сохранить почти 50 % старинных бревен, оконные рамы, полы и две наружные двери. Кроме того, реставраторы воссоздали утраченный балкон с улицы Некрасова.

Проект интерактивной экспозиции реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В отреставрированном помещении планируется проводить мастер-классы, лекции, игры и другие мероприятия.

Тэги: выставка, музей, дома памятники, реставрация, деревянная Вологда

ТОП НЕДЕЛИ

Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок
Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
44% жителей Вологодской области относят себя к нищим и бедным
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
Бюджетники Великого Устюга попросили, чтобы местные власти перестали с них «трясти» деньги на СВО
В Вологде водитель неустановленного авто сбил пенсионерку на пешеходном переходе и скрылся
Завершился первый этап разработки проекта стратегии развития центра и набережной Вологды
Водителей Вологды предупреждают об ухудшении погодных условий

Похожие новости

Авторская экскурсия по выставке «Любимые сказки» пройдет в Вологде 17 декабря

Проведет ее коллекционер Андрей Комичев

126
0

Фестиваль «Абстракционизм, супрематизм и другие направления модернизма» откроется в Вологде 16 декабря

Мероприятие посвящено дню рождения художника-абстракциониста Василия Кандинского

813
0

Выставка «Пряничная Вологда» открылась в Центре ремесел

Здесь представлены работы участников конкурса: различные виды пряников – расписные, печатные, вырезные, лепные, скульптурные, а также целые пряничные композиции

800
0

Выставка работ художника-абстракциониста Владимира Кордюкова открылась в Кириллове

В экспозиции представлены ювелирные изделия, живопись, скульптуры и коллажи вологодских авторов

1163
0

Выставка «История вологодского кинопроката» открылась в Вологде

Увидеть кинооборудование можно в кинозале «1000 & 1 фильм»

1170
0

Выставка пленочных фотографий Марины Давыдовой открылась в Вологде

Марина – начинающий фотограф, она увлеклась фотографией во время пандемии

940
0

Керамические копии вологодских деревянных домиков можно увидеть на выставке работ гончаров Нуриджанян

Выставка «Вологда керамическая» открылась в Центре ремесел в Вологде

897
0

Изображения городских крепостей времен Средневековья можно увидеть на выставке в Вологде

В экспозиции представлены почти полсотни станковых графических произведений, показывающих архитектурные пейзажи городов

1211
0

Выставка работ художника Леонида Малафевского открывается в Вологде

В творчестве художника импрессионистические интонации сплетаются с мотивами русского и европейского символизма

1012
0

Выставка акварелей Ирины Лихачевой работает в областной библиотеке в Вологде

Вход свободный

1344
0

Выставка детских книг 19 века с иллюстрациями Елизаветы Бем открывается в Вологде

В экспозиции также представлены коллекционные тематические открытки со сказочными персонажами и винтажные книжные закладки

853
0

Изображения святых воинов с фресок Дионисия из Ферапонтово представлены на выставке в Главном храме Вооруженных сил России

Выставку «Святые воины. Иконы 14 – 20 веков в фотокопиях» будет работать в Московской области до 28 февраля следующего года

915
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся
Спортсмен из Кадуя завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях по настольному теннису
В Вашкинском районе мужчина, устроивший смертельное ДТП, получил условный срок
Авторская экскурсия по выставке «Любимые сказки» пройдет в Вологде 17 декабря
Интерактивная экспозиция «В бутылочку» откроется в отреставрированном доме в Вологде на Чернышевского, 56
Жители Вологодской области с начала года совершили 287,6 млн операций с помощью банковских карт
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7231
0
15.12.2022 [БлогоVO]

Какой же запущенный и заросший стадион у нас, и кто-то ещё деревья срубил на дрова, а ветки оставил на стадионе

696
0
16.12.2022 [Обзор Прессы]

Заболеваемость гриппом по России выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом

73
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика