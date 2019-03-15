Деревянный дом XIX века на Чернышевского, 56 в Вологде признали памятником архитектуры

Деревянный дом XIXвека на Чернышевского, 56, здание «приюта Благотворительного общества» в Вологде,включили в список объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ размещен на сайте комитета ОКН Вологодской области.

Здание было построено в период с 1845 по 1850 годы, в какой-то период принадлежало купцу Ивану Афанасьевичу Немирову.

- Около 1876 г. дом по нынешней ул. Чернышевского 56 был приобретён Вологодскимблаготворительным обществом для размещения училища Ремесленного приюта, впоследствииполучившего имя своего благотворителя – купца Д.С. Пермякова, - пишет в «Этюдах по вологодоведению» краевед Игорь Воронин.

В предмет охраны памятника архитектуры, согласно приказу комитета по охране объектов культурного наследия, входит местонахождение, объёмно-пространственная структура здания, композиция и художественное оформление фасадов, включая материал изготовления, внутренняя планировка, декор интерьеров.

Добавим, что приказ о признании дома памятником был направлен собственнику объекта.

Двухэтажный дом площадью 366 кв. м. 28 декабря 2017 года купил за 1 147 800 рублей Сергей Валентинович Кузнецов. Он же незадолго до этого, в ноябре 2017 года, купил за 7,8 млн рублей «Красные казармы» на улице Чернышевского, 106 вместе с земельным участком. Человек с таким же ФИО - Сергей Валентинович Кузнецов - является учредителем и гендиректором ООО "ТРЕСТ 35" - фирмы, занимающейся строительством. В 2017 году он был членом Координационного совета по имущественным вопросам, входящим в состав Общественного совета города Вологды.

Напомним, в январе памятником истории и архитектуры был признан соседний дом - здание городской богадельни и первой городской амбулатории на улице Чернышевского, 58.