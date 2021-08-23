В цвет охры решено покрасить реставрируемый дом в Вологде на Чернышевского, 56

23.08.2021 [Общество]

Реставрируемый деревянный дом в Вологде на Чернышевcкого, 56 покрасят в цвет охры.

Раньше деревянные дома в нашем городе редко красили в яркие цвета. Чаще всего выбирали серо-коричневые оттенки – охра, сепия и терракота, – рассказывала NewsVo координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова.

– Дом Извощиковых со своим ярко-изумрудным цветом – это исключение, – говорит Елена. – Реставраторы сохранили фрагмент обшивки, где видно, как они снимали слои краски, чтобы дойти до первоначального. Там видно все семь слоёв. Решили взять изначальный. Иногда дома в Вологде не красили, а покрывали олифой в два слоя. Какое-то время такой дом сохранял цвет дерева, но с годами чернел. А если красили, то это были цвета охры, сепии и терракоты. Никаких этих красных или голубых. В советское время, у меня такое чувство, что красили тем, что было под рукой, чуть ли не половой коричневой краской, каким, например, раньше был дом на Благовещенской, 22. Таким же цветом был выкрашен Дом с лилиями на Чернышевского, 17. Это потом он оказался «плюс-минус-бежевый». Когда домом начинают заниматься реставраторы, они стараются «вытащить» первоначальные цвета или подобрать цвет по аналогам. Поэтому, например, дом Соковикова на Советском, 20, после реставрации стал цвета сепии.

Как ранее сообщал NewsVo, дом №56 по улице Чернышевcкого включен в объекты культурного наследия регионального значения как «Дом жилой (дер.), приют Благотворительного общества, II половина 1840-х гг.». 

В 2019 году деревянный особняк приобрел меценат Виктор Чучин. Реставрационные работы здесь проводит ООО «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова. 

– Повреждённые части бревен были заменены при проведении полной переборки сруба, установлена кровля, восстановлен изначальный накат пола, проведена докомпановка утраченных или повреждённых элементов декора. Сейчас реставраторы устанавливают колоды окон, прокрашивают наличники и подготовленный тес для обшивки дома. Восстановлены повреждённые подкарнизные тяги. Наружные работы планируется завершить до конца года. Затем реставраторы приступят к отделке внутренних помещений, – сообщает «Вологдареставрация».

Сообщается также, что владелец дома планирует устроить здесь музей стеклянных бутылок, так как у него имеется большая коллекция, насчитывающая порядка 500 экземпляров старинных стеклянных емкостей.

Однако сам Виктор Чучин категорически не хотел бы говорить о музее сейчас. По его мнению, об этом говорить рано:

– Организация музея – это очень кропотливый и ответственный путь. Реставраторы закончат дом только в конце 22-го года. Лучшая новость, когда музей уже готов распахнуть двери, – сказал Виктор Чучин NewsVo.

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