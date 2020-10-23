Дом Засецких в Вологде после реставрации перекрасят в цвет охры

Дом Засецких по завершении реставрации перекрасят в цвет охры, а вход в здание будет с проспекта Победы, как и должен был быть исторически. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила Лариса Якимова.

– Ох, что я для вас сегодня приготовила!!! Да, да! Это именно он! Дом Засецких, собственной персоной! Таким, и только таким он будет после окончания реставрации! Кто-то, кто успел привыкнуть к ярко-зелёному цвету дома, возможно будет шокирован будущим цветом дома Засецких. После всех научных исследований архитектор Владимир Николаевич Лукин сделал вывод, что дом первоначально был цвета охры. А вы как относитесь к таким переменам?

Как рассказала NewsVo координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова, раньше деревянные дома в нашем городе редко красили в яркие цвета. Чаще всего выбирали серо-коричневые оттенки – охра, сепия и терракота.

- Дом Извощиковых со своим ярко-изумрудным цветом – это исключение, - говорит Елена. – Реставраторы сохранили фрагмент обшивки, где видно, как они снимали слои краски, чтобы дойти до первоначального. Там видно все семь слоёв. Решили взять изначальный. Иногда дома в Вологде не красили, а покрывали олифой в два слоя. Какое-то время такой дом сохранял цвет дерева, но с годами чернел. А если красили, то это были цвета охры, сепии и терракоты. Никаких этих красных или голубых. В советское время, у меня такое чувство, что красили тем, что было под рукой, чуть ли не половой коричневой краской, каким, например, раньше был дом на Благовещенской, 22. Таким же цветом был выкрашен Дом с лилиями на Чернышевского, 17. Это потом он оказался «плюс-минус-бежевый». Когда домом начинают заниматься реставраторы, они стараются «вытащить» первоначальные цвета или подобрать цвет по аналогам. Поэтому, например, дом Соковикова на Советском, 20, после реставрации стал цвета сепии.

Вологжане привыкли видеть дом Засецких зелёным. А все старые фотографии этого дома – чёрно-белые.

– Есть известная старая фотография, сделанная ещё до перестройки дома, в 1908 году к нему пристроили мезонин, – говорит Елена. – Сейчас реставраторы воспользовались компьютерной программой, которая по оттенку на чёрно-белом фото может определить цвет. Я не знаю, можно ли сейчас найти этот цвет на здании, потому что оно ремонтировалось и реставрировалось. Возможно, доски обшивки были заменены во время прошлой реставрации.

Ранее NewsVo сообщал, что последний раз Дом Засецких перекрашивали летом 2018 года. Тогда покраской занимались волонтеры, а материалы для работ предоставляла администрация Вологды. Сейчас этот самый старый деревянный дом Вологды передан предпринимателю Герману Якимову на условиях аренды на 49 лет. Предприниматель финансирует реставрацию дома. Работы ведёт компания «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова.