Уведомления о призыве могут приходить вологжанам через госуслуги, но юридической силы они не имеют

04.04.2023 [Общество]

Во время весеннего призыва жителей Вологды могут информировать о необходимости явиться в военкомат посредством различных электронных средств оповещения. Извещение может прийти, например, через портал госуслуг. Но юридической силы такое извещение не имеет. Это просто дополнительное средство оповещения.  Об этом рассказал военный комиссар Вологодской области Сергей Проничев. 

«Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации поставлена задача в ходе весенней призывной кампании, апробировать систему оповещения граждан в электронном виде, при этом, при отсутствии технических возможностей, оповещение проводить путем вручения повесток», — пояснил Сергей Проничев в ходе сегодняшнего брифинга, который был посвящен старту весенней призывной кампании.

Военный комиссар добавил, что призыву по-прежнему будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Законопроект о расширении призывного возраста  пока не принят, поэтому реализован не будет.

Ранее NewsVo писал, что призыв стартовал в Вологодской области 1 апреля. Ранее NewsVo сообщал, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Руководитель Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина ранее комментировала NewsVo, что президент РФ Владимир Путин 11 февраля 2013 года подписал Указ, согласно которому военнослужащий срочной службы, отслужив 4 месяца, как срочник, и добровольно подписав контракт, может быть отправлен на военные действия. Но это возможно только в том случае, если срочник согласился на контракт и добровольно его подписал. Маргарита Савоськина советует всем родителям призывников тщательно изучить законодательство о военной службе и поговорить со своими детьми о том, чтобы они не подписывали контракты, не посоветовавшись с родственниками. 

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