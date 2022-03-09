Минобороны: обнаружились несколько фактов присутствия срочников в Украине

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы на территории Украины. Они участвуют в проведении специальной военной операции.

Это получилось выяснить, когда «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона».

«Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», — сказал Конашенков.

Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Ранее в Минобороны заявляли, что в спецоперации участвуют только контрактники.