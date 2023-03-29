В Вологодской области на 10% увеличат количество граждан, подлежащих призыву

29.03.2023 [Общество]

В Военном комиссариате области состоялся учебно-методический сбор. В нем приняли участие первый заместитель Губернатора Эдуард Зайнак, военный комиссар Вологодской области Сергей Проничев, председатели призывных комиссий, военные комиссары районов, врачи и фельдшеры, ответственные за проведение медицинского освидетельствования. Сбор проходит традиционно перед началом призыва.

Цель — проанализировать состояние дел в связи с призывом, готовность муниципальных образований и области в целом к предстоящей кампании, обменяться опытом и мнениями.

«Задача по призыву на весну 2023 года будет более сложная, чем в прошлые годы. Количество граждан, подлежащих призыву, будет увеличено на 10%, — отметил первый заместитель Губернатора Эдуард Зайнак.- Есть свои трудности, связанные с тем, что одновременно с призывной кампанией ведется активная работа по подбору граждан для службы по контракту. Военкоматы ведут большую работу с теми, кто подлежит призыву, и с теми, кто находится в запасе. Уверен, что специалисты с этой задачей справятся, все необходимое для этого имеется. Сегодня мы занимаемся и опережающей подготовкой специалистов по военно-учетным специальностям в колледжах и техникумах, в частности, водителей. Армии нужны подготовленные специалисты. Поэтому мы сориентировали руководителей ссузов провести выпускные экзамены чуть раньше, чтобы ребята могли получить дипломы и уже с определенными знаниями и специальностью идти служить».

Во время сборов обсудили состояние здоровья сегодняшних призывников. Хотя общий уровень годности молодых людей достигает 80% от всех прошедших через призывные комиссии, с каждым годом количество абсолютно здоровых призывников с категорией «А» уменьшается. Для того чтобы этого не происходило, необходимо уделять особое внимание профилактике заболеваний, начиная с младшего возраста. Почти 1500 тысячи человек уклоняются от призыва. 

«Перед сотрудниками военных комиссариатов области поставлена задача совместно с органами внутренних дел и местного самоуправления усилить работу по розыску нарушителей воинского учета с целью призыва их на службу в армию, — подчеркнул Эдуард Зайнак. — Вологодская область традиционно не подведет страну, Президента. Поставленные по призывной кампании задачи будут выполнены».

Призыв стартует в Вологодской области 1 апреля. Ранее NewsVo сообщал, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Руководитель Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина ранее комментировала NewsVo, что президент РФ Владимир Путин 11 февраля 2013 года подписал Указ, согласно которому военнослужащий срочной службы, отслужив 4 месяца, как срочник, и добровольно подписав контракт, может быть отправлен на военные действия. Но это возможно только в том случае, если срочник согласился на контракт и добровольно его подписал. Маргарита Савоськина советует всем родителям призывников тщательно изучить законодательство о военной службе и поговорить со своими детьми о том, чтобы они не подписывали контракты, не посоветовавшись с родственниками. 

Тэги: призыв, призывники

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