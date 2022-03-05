Совет солдатских матерей: «мы считаем своим гражданским долгом помочь семьям военнослужащих»

В Совет солдатских матерей Вологодской области обращаются матери, чьи сыновья участвуют в военной операции на Донбассе. Они опасаются за жизнь своих детей.

«Их тревогу мы разделяем, ведь на памяти трагические события первой и второй чеченских войн. И неизгладимое горе матери, пережившей смерть своего ребенка. Такого допустить нельзя!», — говорит руководитель Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина.

К ней обратилось несколько женщин.

«Лично ко мне обратились три женщины. Их сыновья подписали контракт, что, согласно закона, позволяет им участвовать в боевых действиях, — дает пояснения Председатель ВССМ Маргарита Савоськина — Матери взволнованы отсутствием связи с ними и напуганы сообщениями в интернете о ситуации на Донбассе и в Луганске. Несмотря на то, что Совет солдатских матерей, согласно ст. 59 Конституции РФ и Устава организации, занимается защитой прав призывников и военнослужащих только срочной службы, — продолжает Маргарита Ираклиевна, — мы считаем своим гражданским долгом помочь и членам семей военнослужащих по контракту. В данном случае сразу же по обращению матерей была установлена связь с военной прокуратурой Вологодской области и областным военным комиссариатом с целью помощи в розыске (нахождении) их сыновей. С каждой из обратившихся матерей беседовали специалисты, разъясняя ситуацию: информация о дислокации военных частей в период проведения военной операции закрыта и, очевидно, что их сыновья не могут сообщать о себе. Нужно набраться терпения. В свою очередь следователи прокуратуры уточняют информацию о военнослужащем и поддерживают связь с семьей. Так начинается поиск. Но стоит помнить, информация о том, где сейчас находятся военные — это закрытая информация».

Кроме того, в Совете солдатских матерей за последнюю неделю раздается много звонков от родителей военнослужащих по призыву и родителей призывников. Они спрашивают, может ли военнослужащий срочной службы быть отправлен в «горячую точку»?

Маргарита Савоськина поясняет, что президент РФ Владимир Путин 11 февраля 2013 года подписал Указ, согласно которому военнослужащий срочной службы, отслужив 4 месяца, как срочник, и добровольно подписав контракт, может быть отправлен на военные действия. Но это возможно только в том случае, если срочник согласился на контракт и добровольно его подписал.

«По моему мнению, лица, проводящие агитацию на службу по контракту, должны индивидуально подходить к кандидатуре каждого будущего контрактника: разъяснять условия контракта, щадить те группы срочников, у которых на иждивении одинокая мать (отец), имеется ребенок, и т. д. Совет родителям: если ваш сын проходит срочную службу, она ему нравится и ему предлагают подписать контракт, он должен посоветоваться с вами, а вы, в свою очередь, ознакомиться с законодательной базой, регламентирующей условия контракта»

Из практики Совета солдатских матерей: до 2005 года отмечались частые нарушения со стороны ответственных лиц за подписание контракта военнослужащих срочной службы. Все случаи заявлений родителей рассматривались военной прокуратурой. Военным министерством был принят ряд документов, позволяющих привлекать к ответственности лиц, нарушающих инструкции по подписанию контрактов среди срочников.

«За последние годы не отмечается практики подписания контракта военнослужащих срочной службы под „нажимом“. Если же родители считают, что их сыновья оказались в местах боевых действий не по своей воле, то у них всегда есть право обратиться в Государственные органы защиты прав граждан, общественные организации, Совет солдатских матерей, в военную прокуратуру и комиссариаты», — пояснила Маргарита Савоськина.

Совет солдатских матерей Вологодской области был основан в 1996 году. Маргарита Савоськина отмечает, что на настоящий момент законодательная база РФ позволяет призывникам, военнослужащим срочной службы, контрактной службы уверенно отстаивать свои права во всех органах власти:

«Мы понимаем трагедию, с которыми сталкиваются семьи, мы солидарны с родителями и будем помогать им во всем», — заключила Маргарита Савоськина.

Телефон совета солдатских матерей: 8911-522-36-88

Военная прокуратура телефон дежурного: 8 (8172) 54-49-53

160035, г. Вологда, наб. 6-й Армии, д. 111

Также можно обращаться через интернет-приемную на сайте Военной прокуратуры: https://gvp.gov.ru/gvp/reception