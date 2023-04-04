В ходе СВО погиб житель Верховажского округа

В ходе спецоперации погиб житель Верховажского округа Евгений Бовыкин. Об этом сообщил глава Верховажского округа Александр Дубов.

«Сегодня стало официально известно о том, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Евгений Николаевич Бовыкин», — написал он на своей официальной странице.