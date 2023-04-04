В ходе СВО погиб житель Верховажского округа

04.04.2023 [Общество]

В ходе спецоперации погиб житель Верховажского округа Евгений Бовыкин. Об этом сообщил глава Верховажского округа Александр Дубов.

«Сегодня стало официально известно о том, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Евгений Николаевич Бовыкин», — написал он на своей официальной странице.

Александр Дубов выразил соболезнования родным и близким. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Тэги: погибшие в Украине

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