В ходе СВО погиб житель Верховажского округа

В ходе спецоперации погиб житель Верховажского округа Евгений Бовыкин. Об этом сообщил глава Верховажского округа Александр Дубов.
«Сегодня стало официально известно о том, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Евгений Николаевич Бовыкин», — написал он на своей официальной странице.
Александр Дубов выразил соболезнования родным и близким.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.