Депутат Госдумы Картаполов: призывников не будут направлять служить в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призванных на срочную службу в Российскую армию россиян не будут направлять служить в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 2023 году весенний призыв на срочную службу пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области на 10% увеличат количество граждан, подлежащих призыву

Призыв стартует в Вологодской области 1 апреля. Ранее NewsVo сообщал, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Руководитель Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина ранее комментировала NewsVo, что президент РФ Владимир Путин 11 февраля 2013 года подписал Указ, согласно которому военнослужащий срочной службы, отслужив 4 месяца, как срочник, и добровольно подписав контракт, может быть отправлен на военные действия. Но это возможно только в том случае, если срочник согласился на контракт и добровольно его подписал. Маргарита Савоськина советует всем родителям призывников тщательно изучить законодательство о военной службе и поговорить со своими детьми о том, чтобы они не подписывали контракты, не посоветовавшись с родственниками.