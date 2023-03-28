Муниципальный контракт со строителями Некрасовского моста в Вологде подписан

Руководитель вологодской «Службы городского хозяйства» Артем Малышкин и гендиректор ООО «Дорожная Строительная Компания» Сергей Голубев подписали контракт на строительство Некрасовского моста. На выполнение работ выделено 5,9 млрд рублей.



Некрасовский мост станет третьим автомобильным мостом, соединяющим микрорайон Заречье с другими районами города Вологды. Строительство рассчитано на четыре года. Все работы планируется завершить до конца ноября 2026 года.

Ранее NewsVo писал, что проект Некрасовского моста получил положительное заключение госэкспертизы.

Строительство моста финансируется из средств федерального и областного бюджета при городском софинансировании. Как сообщили в администрации города, мост будет четырехполосным, протяженность пролета над рекой составит 242 м, а всего объекта с учетом съездов — 3,1 км. В соответствии с проектно-сметной документацией общая стоимость строительства Некрасовского моста составляет порядка 5,2 млрд рублей.

Мост планируется строить в три этапа в течение 2023–2026 годов.

Как ранее сообщал NewsVo, МКУ «Служба городского хозяйства» заключила контракт на корректировку проекта Некрасовского моста с ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга» 27 мая 2019 года. Работы нужно было завершить до 31 октября 2019 года. Однако уложиться в эти сроки фирма не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам. Оказалось, что будущий Некрасовский мост запланирован в границах исторического поселения, то есть территории с охранным статусом. Потребовалось внести изменения в проект.

Четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться к декабрю 2015 года в рамках проекта «Насон-город», но сроки его возведения постоянно срывались. В последний раз чиновники обещали, что этот мост построят в 2020-21 гг.

В 2020 году ООО «Фундаментстрой», занимавшееся разработкой проекта Некрасовского моста в Вологде, потребовала от администрации города увеличить стоимость заключенного госконтракта. Фирма вышла с соответствующим иском в Арбитражный суд Вологодской области.