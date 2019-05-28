Корректировку проекта Некрасовского моста за 34 млн рублей выполнит фирма "Фундаментстрой"

Госконтракт на корректировку проекта Некрасовского моста в Вологде подписали с ООО "Фундаментстрой" из Санкт-Петербурга. Фирма стала единственным участником конкурса по поиску подрядчика и предложила цену в 34 млн рублей (начальная цена контракта - 35 млн рублей).

В документации госзакупки указано, что корректировку подрядчик должен выполнить по 31 октября 2019 года (с учетом получения положительного заключения экспертизы проекта, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости).

По данным сайта rusprofile.ru, ООО "Фундаментстрой" было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2008 году, основной вид деятельности - "подготовка строительной площадки", разработка проектов - в дополнительных. Генеральный директор - Михаил Зайцев.

Как ранее сообщал Newsvo, четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться к декабрю 2015 года в рамках проекта "Насон-город", но сроки его возведения постоянно срывались. Теперь чиновники обещают, что этот мост построят в 2020-21 гг.

На проектную документацию для возведения четерхполосного Некрасовскоого моста ранее уже было потрачено 12 млн рублей. Контракт на ее выполнение администрация Вологды заключила осенью 2013 года с Санкт-Петербургским ОАО «Мостостроительный трест №6». В 2014 году он был исполнен. Однако теперь чиновники говорят, что сразу возводить четырехполосный мост дорого, поэтому его будут строить в два этапа, проект необходимо скорректировать.

- Первый этап - это строительство 2-полосного движения, второй этап- строительство еще двух полос, - писал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Подробности об истории обещаний о Некрасовском мосте читайте в статье Newsvo "Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост".