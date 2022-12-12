Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы

Проект Некрасовского моста получил положительное заключение госэкспертизы. Теперь власти Вологды могут искать подрядчика на его строительство.

«Я напомню, первоначально строительство Некрасовского моста предполагалось сразу четырехполосным, но в 2019 году на Градсовете было принято решение строить этот важный для города объект в три этапа, поэтому и потребовалась корректировка проектно-сметной документации. Сейчас этот этап завершен, и мы можем приступить к последующим шагам. В первом квартале 2023 года объявим конкурс по поиску подрядчика на проведение строительных работ», — сообщил в понедельник мэр Вологды Сергей Воропанов.

Строительство моста финансируется из средств федерального и областного бюджета при городском софинансировании. Как сообщили в администрации города, мост будет четырехполосным, протяженность пролета над рекой составит 242 м, а всего объекта с учетом съездов — 3,1 км. В соответствии с проектно-сметной документацией общая стоимость строительства Некрасовского моста составляет порядка 5,2 млрд рублей.

Мост планируется строить в три этапа в течение 2023–2026 годов.

Как ранее сообщал NewsVo, МКУ «Служба городского хозяйства» заключила контракт на корректировку проекта Некрасовского моста с ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга» 27 мая 2019 года. Работы нужно было завершить до 31 октября 2019 года. Однако уложиться в эти сроки фирма не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам. Оказалось, что будущий Некрасовский мост запланирован в границах исторического поселения, то есть территории с охранным статусом. Потребовалось внести изменения в проект.

Четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться к декабрю 2015 года в рамках проекта «Насон-город», но сроки его возведения постоянно срывались. В последний раз чиновники обещали, что этот мост построят в 2020-21 гг.

В 2020 году ООО «Фундаментстрой», занимавшееся разработкой проекта Некрасовского моста в Вологде, потребовала от администрации города увеличить стоимость заключенного госконтракта. Фирма вышла с соответствующим иском в Арбитражный суд Вологодской области.