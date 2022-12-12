Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы

12.12.2022 [Общество]

Проект Некрасовского моста получил положительное заключение госэкспертизы. Теперь власти Вологды могут искать подрядчика на его строительство. 

«Я напомню, первоначально строительство Некрасовского моста предполагалось сразу четырехполосным, но в 2019 году на Градсовете было принято решение строить этот важный для города объект в три этапа, поэтому и потребовалась корректировка проектно-сметной документации. Сейчас этот этап завершен, и мы можем приступить к последующим шагам. В первом квартале 2023 года объявим конкурс по поиску подрядчика на проведение строительных работ», — сообщил в понедельник мэр Вологды Сергей Воропанов.

Строительство моста финансируется из средств федерального и областного бюджета при городском софинансировании. Как сообщили в администрации города, мост будет четырехполосным, протяженность пролета над рекой составит 242 м, а всего объекта с учетом съездов — 3,1 км. В соответствии с проектно-сметной документацией общая стоимость строительства Некрасовского моста составляет порядка 5,2 млрд рублей.

Мост планируется строить в три этапа в течение 2023–2026 годов.

Как ранее сообщал NewsVo, МКУ «Служба городского хозяйства» заключила контракт на корректировку проекта Некрасовского моста с ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга» 27 мая 2019 года. Работы нужно было завершить до 31 октября 2019 года. Однако уложиться в эти сроки фирма не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам. Оказалось, что будущий Некрасовский мост запланирован в границах исторического поселения, то есть территории с охранным статусом. Потребовалось внести изменения в проект.

Четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться к декабрю 2015 года в рамках проекта «Насон-город», но сроки его возведения постоянно срывались. В последний раз чиновники обещали, что этот мост построят в 2020-21 гг.  

В 2020 году ООО «Фундаментстрой», занимавшееся разработкой проекта Некрасовского моста в Вологде, потребовала от администрации города увеличить стоимость заключенного госконтракта. Фирма вышла с соответствующим иском в Арбитражный суд Вологодской области.

Тэги: мосты, Некрасовский мост

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