В ходе СВО погиб житель Кичменгско-городецкого округа

В ходе специальной военной операции погиб житель Кичменгско-городецкого округа Владимир Куликов. Он относился к формированиям ЧВК «Вагнер».

«Владимир погиб 11 февраля при выполнении боевой задачи в городе Артемовске Донецкой народной республики. Похороны состоятся 28 марта на кладбище в Чекавино. Искренние слова соболезнования родным и близким», — написал Сергей Ордин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам Минобороны РФ

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