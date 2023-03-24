В зоне СВО погиб житель Шекснинского района

Глава Шекснинского района Сергей Маров сообщил о гибели в зоне СВО Александра Удавкова.
«Сегодня официально подтверждена гибель на СВО нашего земляка Александра Леонидовича Удавкова, бойца одной из частных военных компаний. Похороны состоялись ранее. Искрение соболезнования родным и близким погибшего», — написал Сергей Маров.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.