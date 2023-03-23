В Вологодском районе похоронили добровольца ЧВК «Вагнер»

В Вологодском районе похоронили участника специальной военной операции, жителя деревни Фофанцево Илью Комягина. Он погиб под Угледаром. Сообщает глава Вологодского округа Сергей Жестянников.



Родился Илья в 1976 году в Никольском районе, но после службы в армии, которую проходил в 1995-1997 годах, жил в Фофанцево, где остались его мать и сестра. Илья работал в СХПК «Присухонское». 13 октября 2022 года Илья Комягин добровольцем вступил в ЧВК «Вагнер». 22 марта мужчину проводили в последний путь.

Глава Вологодского округа выразил соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. ЧВК «Вагнер» — неофициальное вооруженное формирование, которое не относится в вооруженным силам Минобороны РФ.