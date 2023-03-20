Ливневка нового Архангельского моста в Череповце не справилась с таянием снега

20.03.2023 [Общество]

В Череповце во время таяния снега затопило новый Архангельский мост. Мэр города Череповца Вадим Германов сказал, что во всем виновата шуга. 

Жители Череповца стали выкладывать в сети, как встретил весну новый мост, на строительство которого было потрачено около 20 млрд рублей. Архангельский мост не прошел испытания весной. Водителей встретила река из талых вод на нем. Мэр Череповца сказал, что проблема не в ливневке, а в особенности таяния снега. 

«Бороться с подтоплениями дорог теперь будут бригады „Водоканала“ и „Спецавтотранса“. Наши предприятия объединили усилия, чтобы не тратить время на запрос техники, когда она особенно нужна. В ближайшие несколько недель весна начнет вступать в свои права. Отвод талых вод с проезжей части и тротуаров станет главной задачей коммунальщиков. В большинстве случаев виновник подтоплений — шуга. Именно это горожане и наблюдали в воскресенье на Архангельском мосту. Наши специалисты до глубокого вечера пытались очистить ливневку, которая спустя минуту, вновь перекрывалась льдом», — заявил Вадим Германов. 

Ранее NewsVo сообщал, что строительство нового моста через Шексну началось в августе 2019 года. Контракт стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». В 2021 году Вологодская область получила около 5 млрд рублей из федерального бюджета на дорожную деятельность. Большая часть этой суммы — 4 млрд рублей — была выделена, как сообщает пресс-служба губернатора, для ускорения строительства Архангельского моста в Череповце. Мост был открыт для движения в августе 2022 года. На церемонию открытия ушло около 30 млн рублей

Тэги: архангельский мост, весна, таяние снега

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