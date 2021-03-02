Вологодская область получит около 5 млрд рублей на дороги из федерального бюджета

Около 5 млрд рублей получит из федерального бюджета Вологодская область на дорожную деятельность. Большая часть этой суммы — 4 млрд рублей — выделена, как сообщает пресс-служба губернатора, для ускорения строительства Архангельского моста в Череповце.

— Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 26 февраля. Межбюджетный трансферт в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» обеспечит высокую готовность инженерного сооружения уже к концу этого года, — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще около 920 млн рублей область получит на приведение в нормативное состояние автодорог и улично-дорожной сети городских агломераций в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас объемы дорожных работ уточняются, все объекты отражены на специальной интерактивной карте.