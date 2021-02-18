Новый мост через Шексну в Череповце готов на 55%

18.02.2021 [Общество]

Строительные работы на новом мосту через Шексну выполнены на 55%. До открытия переправы осталось полтора года.

— Сегодня губернатор области Олег Кувшинников рассказал, что из федерального бюджета дополнительно выделено четыре миллиарда рублей, — написал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

Глава региона, прибывший в Череповец 18 февраля на рабочее совещание, сообщил о начале проектирования подъезда к мосту со стороны Кабачино. Для жителей двух домов по ул. Архангельской будет организован выезд до ул. Белинского, 47.

— Это необходимо, чтобы транспорт не шёл через дворовые территории. Светофорное движение и пешеходные переходы также организуем с максимальной безопасностью, — рассказал Олег Кувшинников.

Кроме того, мэрии Череповца поручили обсудить вопрос оборудования велосипедных дорожек на мосту с жителями. Их планируют сделать по каждой из сторон путепровода. 

Ранее NewsVo сообщал, что строительство нового моста через Шексну началось в августе 2019 года.  Контракт стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 годСообщалось, что из-за коронавируса стройку приостанавливать не будут.

Новый мост через Шексну станет самым длинным мостовым сооружением в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным. 

Тэги: Строительство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Самолёт-памятник съехал с постамента в Вологде
Военный самолёт ТУ-142 совершил аварийную посадку под Вологдой
Сообщение о минировании ТЦ «Мармелад» в Вологде поступило утром 14 февраля
Пчеловод из Вологодского района обвинил главу муниципалитета Сергея Жестянникова в нарушении масочного режима
Мэр Вологды Сергей Воропанов в пятый раз стал отцом
Суд признал незаконным установленный для сельских жителей Вологодской области норматив накопления мусора
Летнюю веранду кафе на улице Батюшкова в Вологде признали самовольной постройкой
Вологжанка расплатилась в баре найденной на улице картой
В Вологодском районе после ремонта открыли помещения дежурной части МВД
Вологодская область оказалась на 59 месте в России по качеству жизни

Последние новости

Вологжанин завоевал медали Первенства Северо-Запада по вольной борьбе

Соревнования проходили в Калининграде

90
0

Большая выставка «Читаем Агнию Барто!» откроется в феврале в Вологде

Известнейшие произведения любимой детьми поэтессы здесь будут проиллюстрированы стихами, старинными игрушками, фотографиями и предметами быта

67
0

Строители детсада в 105 микрорайоне Череповца отстают от графика

За полгода подрядчик выполнил только 21% работ

113
0

Бесплатная лекция «Современное публичное выступление» пройдёт в Вологде 19 февраля

Прочтёт её Сергей Громыко, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации ВоГУ

82
0

Выставка работ Джанны Тутунджан откроется в Кириллове 23 февраля

Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения художницы

90
0

Выпускники медколледжей тоже смогут оформить в Вологде льготную ипотеку

Список категорий медиков, имеющих право на данную меру поддержки, расширен

139
0

Череповчанин угнал машину с охраняемой стоянки и уехал в Новгородскую область

Чтобы его не нашли, мужчина дважды менял номера, но так и не смог скрыться от полиции

188
0

На промплощадке «Северстали» в Череповце произошел прорыв газопровода и пожар

Возгорание ликвидировано, на месте работают специальные службы

 

714
0

В Вологде задержали мужчину, который искал в сугробе закладку с наркотиками

Он признался, что купил вещество в интернете для личного потребления

286
0

Студентка ВГМХА изобрела новый способ изготовления плавленного сыра

Девушка доказала, что вместо фосфатов можно использовать масло семян чиа, а в качестве соли-плавителя используют пищевую добавку «Стэмикс-ТМ»

380
0

Уголовное дело об оскорблении власти, возбужденное в отношении Евгения Доможирова, закрыто

Поводом для разбирательств стал видеоролик, размещенный активистом в сети под названием «Уничтожают. Как настоящие фашисты»

412
0

Присяжные признали тотьмича виновным в причинении смертельной травмы знакомому

По версии обвинения, за два дня подсудимый избил потерпевшего четыре раза. Мужчина скончался утром 25 августа 2020 года.

234
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин завоевал медали Первенства Северо-Запада по вольной борьбе
Большая выставка «Читаем Агнию Барто!» откроется в феврале в Вологде
Строители детсада в 105 микрорайоне Череповца отстают от графика
Бесплатная лекция «Современное публичное выступление» пройдёт в Вологде 19 февраля
Выставка работ Джанны Тутунджан откроется в Кириллове 23 февраля
Выпускники медколледжей тоже смогут оформить в Вологде льготную ипотеку
Череповчанин угнал машину с охраняемой стоянки и уехал в Новгородскую область
 
31.01.2021 [Общество]

«Я просто гуляю!»/«Вы задержаны!»: хронология акции протеста в Вологде 31 января

7772
0
18.02.2021 [БлогоVO]

Чагода. Маленький район с большими проблемами

179
0
18.02.2021 [Обзор Прессы]

Большая страна. Уездный колорит. Непридуманная история города Устюжны. 14.02.21

80
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика