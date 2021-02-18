Новый мост через Шексну в Череповце готов на 55%

Строительные работы на новом мосту через Шексну выполнены на 55%. До открытия переправы осталось полтора года.

— Сегодня губернатор области Олег Кувшинников рассказал, что из федерального бюджета дополнительно выделено четыре миллиарда рублей, — написал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

Глава региона, прибывший в Череповец 18 февраля на рабочее совещание, сообщил о начале проектирования подъезда к мосту со стороны Кабачино. Для жителей двух домов по ул. Архангельской будет организован выезд до ул. Белинского, 47.

— Это необходимо, чтобы транспорт не шёл через дворовые территории. Светофорное движение и пешеходные переходы также организуем с максимальной безопасностью, — рассказал Олег Кувшинников.

Кроме того, мэрии Череповца поручили обсудить вопрос оборудования велосипедных дорожек на мосту с жителями. Их планируют сделать по каждой из сторон путепровода.

Ранее NewsVo сообщал, что строительство нового моста через Шексну началось в августе 2019 года. Контракт стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 год. Сообщалось, что из-за коронавируса стройку приостанавливать не будут.

Новый мост через Шексну станет самым длинным мостовым сооружением в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным.