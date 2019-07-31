Строительство нового моста через Шексну в Череповце обещают завершить в 2022 году

31.07.2019 [Общество]

Новый мост через реку Шексна в Череповце обещают построить на три года раньше, чем предусмотрено ранее заключенным контрактом. Об этом сегодня на своей странице в соцсети написал губернатор Олег Кувшинников:

- Мост через реку Шексна в Череповце построим в 2022 году. Без преувеличения это историческое событие для всей области. Решение приняли вместе со строителями из «ВАД» и руководителем «Мостострой-11». Это тот самый отряд, который участвовал в строительстве Крымского моста, - говорится в публикации.

По словам главы региона, это будет самый длинный мост в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным. 

Как ранее сообщал Newsvo, контракт на строительство моста стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года.

Предполагается, что будет возведен вантовый мост с неразрезным сталежелезобетонным пролётным строением, с железобетонными пилонами и боковыми неразрезными сталежелезобетонными пролётными строениями, с опорами на свайном основании.

Тэги: обещают, мосты, Строительство

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