Контракт на строительство нового моста через Шексну в Череповце подпишут с АО «ВАД»

Контракт на строительство нового моста через Шексну в Череповце, скорее всего, будет подписан с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился. Newsvo узнал, что в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли.

Единственная заявка

На сайте госзакупок появилась информация, что АО «ВАД» стало единственным участником электронного аукциона по поиску подрядчика на строительство нового моста. Заявку компании признали соответствующей требованиям федерального закона и аукционной документации.

Как ранее сообщал Newsvo, комитет госзаказа Вологодской области объявил аукцион по поиску подрядчика на строительство нового моста в конце декабря 2018 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 16,598 млрд рублей. При этом окончание строительства планируется на 2025 год, а не 2028-й, как было заявлено ранее.

Первоначально, согласно документации госзакупки, заявки принимались до 28 января, сам аукцион был назначен на 1 февраля. Однако он переносился сначала на 18 февраля, а потом на 4 марта. В итоге решение о выборе подрядчика было принято 1 марта, после того, как выяснилось, что заявка подана всего одна.

К работам подрядчик приступит сразу же после заключения контракта, построить мост он должен до 20 ноября 2025 года. Предполагается, что будет возведен вантовый мост с неразрезным сталежелезобетонным пролётным строением, с железобетонными пилонами и боковыми неразрезными сталежелезобетонными пролётными строениями, с опорами на свайном основании.

Жалобы на нарушения

Примечательно, что до проведения аукциона в ФАС поступило две жалобы на аукционную документацию. Первая была подана в центральный аппарат ФАС еще 9 января 2019 года общественной организацией «СТОПкартель». В жалобе говорится, что, по мнению заявителя, заказчик неправомерно выбрал способ определения подрядчика путем электронного аукциона вместо конкурса с ограниченным участием. Кроме того, по мнению «СТОПкартеля», областной комитет госзаказа незаконно объединил в один предмет торгов строительство моста и строительство трех автомобильных дорог (протяженность – 7 километров) и кольцевой развязки (протяженностью около километра). Дороги и развязка являются самостоятельными объектами торгов, поскольку проектная документация для них разрабатывалась отдельно и прошла госэкспертизу. Это ведет к ограничению участников аукциона, поскольку не все фирмы, которые могли бы заявиться на три закупки, заявятся на одну большую.

Вторая жалоба была подана 27 февраля ООО «Лима». В ней идет речь о незаконных требованиях, предъявляемых к участникам закупки.

- Заказчик в нарушение положений Закона о контрактной системе установил в документации об Аукционе избыточные требования к объекту закупки, которые обязывают участника закупки при подаче заявки на участие в Аукционе иметь в наличии товар для представления подробных сведений, которые становятся известны только при испытании определенной партии товара, - говорится в документе, направленном в ФАС.

Речь идет о характеристиках дорожной краски, щебеночно-песчаных смесей, холодном пластике и некоторых других материалах, которые будут использоваться при строительстве моста. По мнению ООО «Лима», излишние требования возлагают на участника аукциона обязанность иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ.

Оба заявителя просили приостановить или отменить аукцион и внести изменения в документацию, исправив ее в соответствие с законом.

Жалобу «СТОПкартеля» должны были рассмотреть в ФАС в Москве 15 января 2019 года, ООО «Лима» - 4 марта 2019 года. Newsvo не удалось найти информации об итогах рассмотрения обеих жалоб, но, судя по всему, их наличие никак не повлияло на определение подрядчика.

Напомним, строительство моста разделено на 4 этапа. Контракт на строительство первого пускового комплекса первого этапа (расширение улицы Архангельской от Проспекта Победы до улицы Командарма Белова до шести полос и переустройство инженерных коммуникаций) был также подписан с АО «ВАД» - в 2017 году эта фирма также была единственным участником акциона.

Справка

Напомним, АО «ВАД» уже не первый раз получает крупные контракты на строительство дорог в Вологодской области. В частности, фирма ведет работы по строительству четвертого этапа обхода Вологды, стоимость работ - 13,1 млрд. рублей. Ранее «ВАД» ремонтировала 40 километров трассы Вологда-Медвежьегорск за 2,7 млрд рублей, строила второй этап обхода города Кириллов за 156,3 млн рублей. В 2011 году фирма "ВАД" получила контракт на выполнение работ по ремонту Окружного шоссе на участке от ул. Панкратова до ул. Ленинградской в Вологде за 100 млн рублей.

Кроме того, АО «ВАД» по госконтракту должно было отремонтировать участок с 132 по 163 километр дороги «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» в Нюксенском районе, стоимость работ - почти миллиард рублей. В апреле 2017 года замгубернатора Виталий Тушинов сказал, что этот участок приведут в порядок в 2017 году, однако оказалось, что, согласно аукционной документации, все работы должны быть выполнены до конца ноября 2020 года.

С вологодским АО «ВАД» был также подписан контракт на 137 млрд рублей на строительство трассы «Таврида» в Крыму.

В мае 2018 года бывший начальник департамента дорожного хозяйства Вологодской области Александр Гуслинский перешел на работу в "ВАД" на должность заместителя начальника строительного управления компании.