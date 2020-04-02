Строительство нового моста в Череповце не остановят из-за коронавируса

В департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области заявили, что строительство нового моста через Шексну в Череповце не будет приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. По словам начальника департамента Андрея Накрошаева, на территорию площадки ограничен въезд посторонних.

"Чтобы снизить риски распространения инфекции среди персонала, на объекте предусмотрены все необходимые мероприятия — это отдельная столовая, где питаются рабочие, отдельное проживание, а также все необходимые санитарные условия. Также на территорию строительного объекта ограничен въезд, организованы шлагбаумы, заборы», - цитирует Накрошаева 35media.ru

Ранее NewsVo сообщал, что строительство нового моста через Шексну началось в августе 2019 года. Контракт стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 год.

Новый мост через Шексну станет самым длинным мостовым сооружением в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным.