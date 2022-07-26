Более 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце

В Череповце к открытию нового моста готовят грандиозное мероприятие, о том, что оно пройдет уже не раз сообщали власти города и области. На него уйдет более 30 млн рублей. Торжество по случаю завершения строительства моста пройдет 12 августа.

Флагов много не бывает

Так, например, 20 июля на официальном сайте мэрии Череповца писали, что к открытию вывесят 470 флагов

Флаги города и триколоры появятся на улице Архангельской и Архангельском мосту, Шекснинском проспекте и Южном шоссе.

Триколоры будут чередоваться с флагами Череповца, на каждой мостовой опоре — по два флага.

«Начали монтировать кронштейны на опорах освещения на Архангельской и Шекснинском проспекте. Затем перейдем на Южное шоссе. В последнюю очередь оформим мост. Всю работу завершим до 10 августа», — рассказал cherinfo замначальника департамента ЖКХ Анатолий Вересов.

Размеры флагов — 95 на 135 сантиметров. Все флаги новые. После открытия моста их будут использовать на городских мероприятиях, в том числе на праздновании Дня города. Заявили власти.

На эти цели будет потрачено 522 тысячи рублей. Закупку проводил Дворец металлургов. Это же учреждение провело закупку на шоу дронов, стоимостью 6,5 млн рублей, и пиротехническое шоу стоимостью 3,3 млн рублей. Все закупки проводились через единственного поставщика.

Кроме этого Презентационно-сервисный центр Вологодской области провел закупку на «Оказание услуг по материально-техническому обеспечению мероприятия, посвященного торжественному запуску движения по мосту через р. Шексну в г. Череповце». Его выиграл Центр содействия и реализации национальных программ и региональных проектов.

Он должен будет предоставить микшерные пульты, акустическую систему, люстры, прожекторы, павильоны, баннеры и прочее, что необходимо для организации мероприятия. За свои услуги центр возьмет 1,6 млн рублей.

С песней веселее

Еще 12,5 миллионов рублей уйдет на организацию торжественного мероприятия, в которое входит услуги ведущих, оказание режиссерско-постановочных услуг, услуги творческих коллективов и исполнителей.

В рамках этого контракта заказчик должен будет обеспечить участие в программе второго блока торжественного мероприятия участие рок-группы «Чайф» с программой продолжительностью не менее 70 минут, а также группы в стиле «шансон» с программой продолжительностью не менее 20 минут.

В программе третьего блока торжественного мероприятия примет участие поп-группа «Дискотека Авария» и кавер-группа, работающая в жанре «поп музыка».

В закупку также входит перевозка участников торжественного мероприятия. Для этого потребуется 12 автобусов туристического класса с кондиционером, вместимостью не менее 43 человек на маршруты между Грязовцем и Череповцом и Вологдой и Череповцом.

Еще 10 автобусов требуются для передвижения участников по Череповцу. Кроме того, заказано 5 автомобилей типа микроавтобус, 5 легковых автомобилей класса С, трансфера из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также заказан авиабилеты бизнес и эконом класса из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме этого, в контракте прописаны оказание услуг по временному размещению в гостинице участников мероприятия, обеспечению питанием участников мероприятия, услуги по аранжировке и сведению фонограмм на музыкальные произведения, видеорежиссера торжественного мероприятия, по обеспечению прямой трансляции торжественного мероприятия и закупка еще 83 флагов.

Также к открытию моста будет написана песня. Ведь подрядчик должен обеспечить создание текста и музыки песни, ее аранжировку и сведение фонограммы. Хронометраж песни должен быть не менее 2 минут. Песня должна быть написана в стиле марша, торжественная, воодушевляющая с яркой выразительной мелодией в энергичном оформлении.

Данная закупка проведена бюджетным учреждением культуры Вологодской области «Центр народной культуры».