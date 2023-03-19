Полигон у деревни Горбачево под Великим Устюгом все же будет построен

19.03.2023 [Общество]

Полигон у деревни Горбачево под Великим Устюгом все же будет построен. 21 февраля государственная экспертиза утвердила положительное решение по проекту мусороперерабатывающего комплекса в Великоустюгском районе.

– Мощность комплекса: ТКО – 30 тысяч тонн в год, отходы производства и потребления, не относящиеся к коммунальным, IV - V класса опасности – 5,85 тысячи тонн в год, – сообщает великоустюгское издание «Устюжаночка». – Проект предполагает строительство зоны сортировки ТКО, участка компостирования, зоны подготовки и размещения отходов, административно-хозяйственной зоны. Размещение компоста предполагается в закрытом бункере, слив очищенных стоков - в речку Левиху - приток реки Шарденьги.

Сообщается, что строительство полигона продлится 19 месяцев. 

Максимальный срок эксплуатации такого полигона – 20 лет. 

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твердых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. 

В департаменте природных ресурсов считают, что строить полигоны для каждого округа Вологодской области экономически нецелесообразно.

Тэги: Горбачево, полигон, полигоны, полигон ТБО

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