Жители Великоустюгского района собирают деньги для независимой экспертизы места будущего полигона ТБО

Защитники Горбачёво объявили сбор средств на проведение независимой экспертизы.

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте.

Тендер на выполнение проектно-изыскательных работ в целях строительства «Комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» выиграла московская фирма ООО «Террикон». Свои услуги она оценила в 35 млн рублей при заявленной максимальной цене контракта в 43,9 млн рублей.

«Террикон» зарегистрирована в Москве и уже имеет опыт подобных работ. Правда, не совсем положительный.

Как сообщал NewsVo, в 2019 году в Якутии велись активные обсуждения строительства мусороперерабатывающего предприятия. Тогда жители Якутска опасались, что заказ на проектно-изыскательные работы отданы сомнительной компании — ООО «Террикон», которая имеет уставной капитал менее двадцати тысяч и в 2018 году была замешана в неприятной истории. Так, издание «Яктаймс» выяснило, что фирма по договору с ООО «Стройресурс» взялась выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по «Разработке проекта «Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов вблизи д. Солопово Зарайского района Московской области». В связи с низким качеством исполнения работ, «Стройресурс» отказался принять работу подрядчика и потребовал вернуть оплаченный аванс.

Активисты Великого Устюга также сообщили NewsVo, что к подаче в суд готовится иск в суд. Они считают незаконным перевод земельного участка, отданного под строительство комплекса по переработке отходов в Великоустюгском районе, из категории «земли запаса» в категорию «земли промышленности». Признание перевода незаконным может свести на нет все итоги проектной работы и поставить под угрозу перспективу строительства, уверены жители. Для подачи иска в суд им необходима экспертиза.

«Помогите и вы. Буквально, кто сколько может. Перевод можно отправить на карту члена рабочей группы Ирины Николаевны Шишкиной. Она привязана к номеру 8 921 822 18 78. При переводе обязательно указывайте в сообщении «Горбачёво не помойка». Только вместе мы сможем защитить наш край от мусорной угрозы», — пишут жители.

На сегодня активисты собрали 63800 рублей. Это уже половина требуемой суммы.

В мае прокуратура Вологодской области сообщила, что перевод земельного участка из одной категории в другую при строительстве комплекса по переработке отходов в Великоустюгском районе является законным.