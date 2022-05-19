Прокуратура: место под мусорный полигон в Великом Устюге выбрано законно

19.05.2022 [Общество]

Прокуратура Вологодской области сообщила, что перевод земельного участка из одной категории в другую при строительстве комплекса по переработке отходов в Великоустюгском районе является законным.

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. 

Тендер на выполнение проектно-изыскательных работ в целях строительства «Комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» выиграла московская фирма ООО «Террикон». Свои услуги она оценила в 35 млн рублей при заявленной максимальной цене контракта в 43,9 млн рублей. 

«Террикон» зарегистрирована в Москве и уже имеет опыт подобных работ. Правда, не совсем положительный. 

Как сообщал NewsVo, в 2019 году в Якутии велись активные обсуждения строительства мусороперерабатывающего предприятия. Тогда жители Якутска опасались, что заказ на проектно-изыскательные работы отданы сомнительной компании — ООО «Террикон», которая имеет уставной капитал менее двадцати тысяч и в 2018 году была замешана в неприятной истории. Так, издание «Яктаймс» выяснило, что фирма по договору с ООО «Стройресурс» взялась выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по «Разработке проекта «Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов вблизи д. Солопово Зарайского района Московской области». В связи с низким качеством исполнения работ, «Стройресурс» отказался принять работу подрядчика и потребовал вернуть оплаченный аванс.

По информации газеты «Устюжаночка», которая была опубликована на нашем сайте 4 апреля 2022 года, жители деревни Горбачёво и села Верхняя Шарденьга подали иск в суд, считая незаконным перевод земельного участка, отданного под строительство комплекса по переработке отходов в Великоустюгском районе, из категории «земли запаса» в категорию «земли промышленности». Признание перевода незаконным может свести на нет все итоги проектной работы и поставить под угрозу перспективу строительства, уверены жители.

Эта информация была проверена прокуратурой. 

«Установлено, что исполнение заключенного между МКУ «Горстройзаказчик» и ООО «Террикон» муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательных работ предусмотрено в один этап со сроком выполнения работ до 30.12.2022 года. При этом, обязательное наличие графика выполнения работ действующим законодательством о контрактной системе не предусмотрено.По вопросу направления в суд искового заявления о признании незаконным перевода земельного участка под строительство полигона для ТКО из одной категории в другую, установлено, что такие исковые заявления в Великоустюгский районный суд не поступали, в адрес администрации района не направлялись. Кроме того, ранее оценка законности перевода земельного участка из одной категории в другую давалась в рамках проверки, проведенной Великоустюгской межрайонной прокуратурой — нарушений земельного законодательства не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что вопросы соблюдения законодательства при строительстве комплекса по переработке отходов в Великоустюгском районе находятся на контроле прокуратуры области.

Активисты Великого Устюга также сообщили NewsVo, что иск готовится к подаче в суд. Для этого понадобилось время, так как люди ждали заключения экспертов. 

Тэги: полигон ТБО, свалка

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