Проектировать полигон в Великоустюгском районе будет фирма, замеченная в некачественном предоставлении услуг

24.11.2021 [Общество]

Тендер на выполнение проектно-изыскательных работ в целях строительства «Комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования в Великоустюгском муниципальном районе» выиграла московская фирма ООО «Террикон». Свои услуги она оценила в 35 млн рублей при заявленной максимальной цене контракта в 43,9 млн рублей. 

«Террикон» зарегистрирована в Москве и уже имеет опыт подобных работ. Правда, не совсем положительный. 

В 2019 году в Якутии велись активные обсуждения обсуждения строительства мусороперерабатывающего предприятия. Тогда жители Якутска опасались, что заказ на проектно-изыскательные работы отданы сомнительной компании — ООО «Террикон», которая имеет уставной капитал менее двадцати тысяч и в 2018 году была замешана в неприятной истории. Так, издание «Яктаймс» выяснило, что фирма по договору с ООО «Стройресурс» взялась выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по «Разработке проекта «Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов вблизи д. Солопово Зарайского района Московской области». В связи с низким качеством исполнения работ, «Стройресурс» отказался принять работу подрядчика и потребовал вернуть оплаченный аванс.

«Изыскательные работы, произведенные Истцом в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы, не имеют потребительской ценности и не могут использоваться по целевому назначению с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не могут считаться документом, свидетельствующим о надлежащем выполнении работ», — говорится в решении суда по данному разбирательству.

Среди прочего, одним из основных разногласий между партнерами стало то, что «Стройресурс» определил поставщиком оборудования для полигона фирму «Ржевмаш», которая могла поставить более дешевую технику. А «Террикон» настаивал на оборудовании производства ООО «Экомашгрупп», хотя оно и было значительно дороже.

«На наш взгляд, подобная настойчивость объясняется довольно просто — мажоритарный учредитель ООО «Террикон» Александр Петров является также учредителем ООО «Экомашгрупп». Фактически проектанты из «Террикона» лоббировали строго конкретное дорогое оборудование своего главного учредителя. Как видите, якутские чиновники нашли очередную достойную замену «Феррмикс Констракшн» и «Даноко Фьюэлс ЛТД». И при чем тут коррупция?» — пишет «Яктаймс».

Ранее NewsVO сообщал, что под Великим Устюгом спроектируют полигон ТБО в три раза большей мощности, чем был до этого. Он будет располагаться вблизи деревни Горбачево.

Аукцион на работы был объявлен 13 октября. Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Горстройзаказчик». Проектные решения должны быть готовы к 1 декабря 2022 года. В этом же году, судя по территориальной схеме, исчерпает свои ресурсы старая великоустюгская свалка, которую эксплуатирует ООО «АВС». 

Проект нового полигона должен предусмотреть общий объем размещения ТКО — 50 тысяч тонн в год. Такой же объем будет составлять сортировка. Плюс там будут размещаться отходы, не относящихся к ТКО — 20 тысяч тонн в год. Мощность нового полигона практически в три раза больше, чем у имеющейся на данный момент свалки. 

Жители Великоустюгского района выступают против строительства свалки в месте, которое выбрано властями. Уже около месяца они выходят на протесты, чтобы убедить чиновников, что для свалки нужно выбрать другое место. Так как полигон вблизи деревни Горбачево навредит здоровью местных жителей и экологии. 

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Тэги: свалка, Великий Устюг, мусорная реформа

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